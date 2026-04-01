Summer Grooming: पसीने की बदबू के कारण शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं! ये 5 ग्रूमिंग टिप्स बदल देंगे गेम

Summer Grooming: जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती पसीना और शरीर की बदबू है। हम ऑफिस में हों या दोस्तों के साथ बदबू के कारण कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ परफ्यूम छिड़क लेना काफी नहीं है। इसके लिए आपको अपने ग्रूमिंग रूटीन में कुछ बेसिक बदलाव करने होंगे। आइए जानते हैं कि इस तपती गर्मी में आप खुद को कूल और फ्रेश कैसे रख सकते हैं।