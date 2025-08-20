हर 3 घंटे में खाना! बर्गर-पिज्जा हैं Hrithik Roshan के चीट मील, पर्सनल शेफ ने खोला फिटनेस का राज

Hrithik Roshan Diet Secrets: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन की फिट बॉडी और उनकी फिल्म War 2 का लुक किसी रातों-रात नहीं बना। इसके पीछे है उनकी सख्त वर्कआउट रूटीन और एकदम बैलेंस्ड डाइट। हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा ने ऋतिक की डाइट से जुड़े कई राज खोले।
आजकल जहां कई सेलिब्रिटी इंटरमिटेंट फास्टिंग या One Meal A Day फॉलो करते हैं, वहीं ऋतिक का डाइट पैटर्न थोड़ा अलग है। शुभम बताते हैं कि ऋतिक सर दिन में हर 2.5 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाते हैं। वो रात 9 बजे तक खाना खत्म कर लेते हैं और फिर सुबह तक फास्ट करते हैं।
51 साल की उम्र में मसल गेन करना आसान नहीं होता। इसलिए उनकी थाली में हमेशा प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल रहते हैं।
अब सोच रहे होंगे कि ऋतिक कभी चीट मील लेते हैं या नहीं? शुभम हंसकर कहते हैं सर को तंदूरी चिकन, BBQ चिकन, नो-कार्ब बर्गर और ज्वार बेस्ड पिज्जा बहुत पसंद है। मतलब चीट मील भी ऐसे चुनते हैं जिससे टेस्ट और हेल्थ दोनों का बैलेंस बना रहे।
लोगों को लगता है कि ऋतिक इंडियन फूड कम खाते होंगे। लेकिन असलियत अलग है उनका फेवरेट है – मूंग दाल, भिंडी की सब्जी, ज्वार की रोटी और एक कटोरी दही। यानी कि कॉन्फर्ट फूड में वो भी बिलकुल आम इंसान की तरह हैं। अगर बात डेजर्ट की हो, तो ऋतिक को प्रोटीन ब्राउनी पसंद है। यह हेल्दी भी और स्वादिष्ट भी है।