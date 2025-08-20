हर 3 घंटे में खाना! बर्गर-पिज्जा हैं Hrithik Roshan के चीट मील, पर्सनल शेफ ने खोला फिटनेस का राज

लोगों को लगता है कि ऋतिक इंडियन फूड कम खाते होंगे। लेकिन असलियत अलग है उनका फेवरेट है – मूंग दाल, भिंडी की सब्जी, ज्वार की रोटी और एक कटोरी दही। यानी कि कॉन्फर्ट फूड में वो भी बिलकुल आम इंसान की तरह हैं। अगर बात डेजर्ट की हो, तो ऋतिक को प्रोटीन ब्राउनी पसंद है। यह हेल्दी भी और स्वादिष्ट भी है।