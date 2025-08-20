Patrika LogoSwitch to English

हर 3 घंटे में खाना! बर्गर-पिज्जा हैं Hrithik Roshan के चीट मील, पर्सनल शेफ ने खोला फिटनेस का राज

Hrithik Roshan Diet Secrets: ऋतिक रोशन की फिट बॉडी का राज सिर्फ जिम नहीं बल्कि उनकी डाइट भी है। पर्सनल शेफ ने बताया कि वो हर 2.5 से 3 घंटे में खाना खाते हैं, रात 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं और सुबह तक फास्ट करते हैं। जानिए ऋतिक की डाइट, प्रोटीन सोर्स और हेल्दी फूड्स।

भारत

Dimple Yadav

Aug 20, 2025

Hrithik Roshan
Hrithik Roshan (photo- instagram)

Hrithik Roshan Diet Secrets: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन की फिट बॉडी और उनकी फिल्म War 2 का लुक किसी रातों-रात नहीं बना। इसके पीछे है उनकी सख्त वर्कआउट रूटीन और एकदम बैलेंस्ड डाइट। हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा ने ऋतिक की डाइट से जुड़े कई राज खोले।

हर 3 घंटे में खाना

आजकल जहां कई सेलिब्रिटी इंटरमिटेंट फास्टिंग या One Meal A Day फॉलो करते हैं, वहीं ऋतिक का डाइट पैटर्न थोड़ा अलग है। शुभम बताते हैं कि ऋतिक सर दिन में हर 2.5 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाते हैं। वो रात 9 बजे तक खाना खत्म कर लेते हैं और फिर सुबह तक फास्ट करते हैं।

बैलेंस्ड डाइट करते हैं फॉलो

51 साल की उम्र में मसल गेन करना आसान नहीं होता। इसलिए उनकी थाली में हमेशा प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल रहते हैं।

  • नॉन-वेज फूड जैसे एग्स, चिकन और फिश (ओमेगा-3 के लिए)
  • हेल्दी ऑप्शन जैसे ग्रीक योगर्ट, ओट्स, क्विनोआ
  • रोजाना की जरूरी चीजें – नट्स और सीड्स
  • फेवरेट प्रोटीन सोर्स
  • ऋतिक को प्रोटीन लेना बहुत पसंद है और वो इसे नेचुरल फूड से लेते हैं –
  • व्हाइट फिश, एग्स, दाल, राजमा और चने

चीट मील्स भी हैं मजेदार

अब सोच रहे होंगे कि ऋतिक कभी चीट मील लेते हैं या नहीं? शुभम हंसकर कहते हैं सर को तंदूरी चिकन, BBQ चिकन, नो-कार्ब बर्गर और ज्वार बेस्ड पिज्जा बहुत पसंद है। मतलब चीट मील भी ऐसे चुनते हैं जिससे टेस्ट और हेल्थ दोनों का बैलेंस बना रहे।

कॉन्फर्ट फूड है बिलकुल देसी

लोगों को लगता है कि ऋतिक इंडियन फूड कम खाते होंगे। लेकिन असलियत अलग है उनका फेवरेट है – मूंग दाल, भिंडी की सब्जी, ज्वार की रोटी और एक कटोरी दही। यानी कि कॉन्फर्ट फूड में वो भी बिलकुल आम इंसान की तरह हैं। अगर बात डेजर्ट की हो, तो ऋतिक को प्रोटीन ब्राउनी पसंद है। यह हेल्दी भी और स्वादिष्ट भी है।

किन चीजों से रखते हैं दूरी?

  • मशरूम (भले ही हेल्दी हो, लेकिन उन्हें पसंद नहीं)
  • रिफाइंड शुगर
  • सीड ऑयल
  • ग्लूटेन

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Lifestyle News / हर 3 घंटे में खाना! बर्गर-पिज्जा हैं Hrithik Roshan के चीट मील, पर्सनल शेफ ने खोला फिटनेस का राज

