Immunity Boosting Drinks: मौसम बदलते ही हो जाते हैं बार-बार बीमार? तो अपनाएं ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक

Immunity Boosting Drinks: मौसम का बदलना अपने साथ कई बार बीमारियों का खतरा भी ले आता है। कभी खांसी-जुकाम तो कभी वायरल फीवर हमें जकड़ लेता है। अगर आप भी अक्सर बदलते मौसम में बीमार हो जाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी मजबूत होगी, उतना ही कम आप बीमार पड़ेंगे। ऐसे में सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी डेली लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ खास बदलाव करके आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं।आइए जानते हैं ऐसे 5 इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स के बारे में, जो मौसम के बदलते ही आपको बार-बार बीमार होने से बचा सकते हैं।
काढ़ा को इम्यूनिटी का असली वारियर कहा जा सकता है। इसमें लौंग, दालचीनी, अजवाइन, तुलसी, काली मिर्च और हल्दी जैसे औषधीय मसाले होते हैं। इसे उबालकर सुबह-शाम पीने से शरीर में एंटीबॉडीज़ बढ़ती हैं और इंफेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं।
दादी-नानी का सबसे आजमाया हुआ नुस्खा हल्दी वाला दूध। इसे "गोल्डन मिल्क" भी कहते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। रात को सोने से पहले इसका सेवन करने से शरीर की हीलिंग पावर बढ़ती है और छोटी-मोटी बीमारियों से बचाव होता है।
आंवला को विटामिन C का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यह शरीर की डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है और आपको वायरल व बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाता है। रोज सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही यह ब्लड शुगर और बीपी को भी नियंत्रित करता है।
गर्मियों में तरबूज और खरबूजा आसानी से मिल जाते हैं। ये न सिर्फ हाइड्रेशन का बढ़िया विकल्प हैं बल्कि विटामिन C से भी भरपूर होते हैं। घर पर बने मेलन प्यूरी ड्रिंक में आप चाहें तो थोड़ा नींबू और पुदीना भी मिला सकते हैं। यह ड्रिंक न सिर्फ ताजगी देता है बल्कि डिहाइड्रेशन और थकान को भी दूर करता है।
अगर आप बार-बार गले की खराश या खांसी से परेशान रहते हैं, तो हर्बल ड्रिंक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे बनाने के लिए अदरक, लहसुन, दालचीनी, पुदीने का रस और नींबू डालकर अच्छी तरह उबालें। यह ड्रिंक बलगम साफ करने में मदद करता है और इम्यूनिटी को नैचुरल तरीके से बढ़ाता है।
