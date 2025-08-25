Patrika LogoSwitch to English

Immunity Boosting Drinks: मौसम बदलते ही हो जाते हैं बार-बार बीमार? तो अपनाएं ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक

Immunity Boosting Drinks: इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और अच्छी नींद जितनी जरूरी है, उतनी ही मददगार कुछ नैचुरल ड्रिंक्स भी होती हैं। ये न सिर्फ आपको हाइड्रेटेड रखती हैं बल्कि शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी देती हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 25, 2025

drinks for immunity,Healthy Drinks,इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी ड्रिंक,
How to boost immune system quickly फोटो सोर्स- Freepik

Immunity Boosting Drinks: मौसम का बदलना अपने साथ कई बार बीमारियों का खतरा भी ले आता है। कभी खांसी-जुकाम तो कभी वायरल फीवर हमें जकड़ लेता है। अगर आप भी अक्सर बदलते मौसम में बीमार हो जाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी मजबूत होगी, उतना ही कम आप बीमार पड़ेंगे। ऐसे में सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी डेली लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ खास बदलाव करके आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं।आइए जानते हैं ऐसे 5 इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स के बारे में, जो मौसम के बदलते ही आपको बार-बार बीमार होने से बचा सकते हैं।

आयुर्वेदिक काढ़ा

काढ़ा को इम्यूनिटी का असली वारियर कहा जा सकता है। इसमें लौंग, दालचीनी, अजवाइन, तुलसी, काली मिर्च और हल्दी जैसे औषधीय मसाले होते हैं। इसे उबालकर सुबह-शाम पीने से शरीर में एंटीबॉडीज़ बढ़ती हैं और इंफेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं।

हल्दी वाला दूध

दादी-नानी का सबसे आजमाया हुआ नुस्खा हल्दी वाला दूध। इसे "गोल्डन मिल्क" भी कहते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। रात को सोने से पहले इसका सेवन करने से शरीर की हीलिंग पावर बढ़ती है और छोटी-मोटी बीमारियों से बचाव होता है।

आंवला जूस

आंवला को विटामिन C का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यह शरीर की डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है और आपको वायरल व बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाता है। रोज सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही यह ब्लड शुगर और बीपी को भी नियंत्रित करता है।

मेलन प्यूरी ड्रिंक

गर्मियों में तरबूज और खरबूजा आसानी से मिल जाते हैं। ये न सिर्फ हाइड्रेशन का बढ़िया विकल्प हैं बल्कि विटामिन C से भी भरपूर होते हैं। घर पर बने मेलन प्यूरी ड्रिंक में आप चाहें तो थोड़ा नींबू और पुदीना भी मिला सकते हैं। यह ड्रिंक न सिर्फ ताजगी देता है बल्कि डिहाइड्रेशन और थकान को भी दूर करता है।

हर्बल ड्रिंक

अगर आप बार-बार गले की खराश या खांसी से परेशान रहते हैं, तो हर्बल ड्रिंक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे बनाने के लिए अदरक, लहसुन, दालचीनी, पुदीने का रस और नींबू डालकर अच्छी तरह उबालें। यह ड्रिंक बलगम साफ करने में मदद करता है और इम्यूनिटी को नैचुरल तरीके से बढ़ाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

25 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Lifestyle News / Immunity Boosting Drinks: मौसम बदलते ही हो जाते हैं बार-बार बीमार? तो अपनाएं ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक

