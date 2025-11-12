Indian Railways Rules: ट्रेन में नहाने पर हुआ गिरफ्तार, जानिए और कौन से ‘नॉर्मल’ काम आपको रेल यात्रा के दौरान करने से बचना चाहिए

Things banned in Indian Railways|फोटो सोर्स- Patrika.com
Indian Railways Rules: सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने की चाह कई बार लोगों को हदें पार करने पर मजबूर कर देती है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब प्रमोद श्रीवास नाम के शख्स ने चलती ट्रेन को ही बाथरूम बना डाला। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर शूट किए गए इस वीडियो में वो बाल्टी और मग के साथ ट्रेन में नहाते नजर आए। वायरल वीडियो के बाद रेलवे ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं, रेल यात्रा के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेनों को स्टंट या रील बनाने का मंच न बनाएं, क्योंकि इससे न केवल अन्य यात्रियों को असुविधा होती है बल्कि यह सार्वजनिक संपत्ति के प्रति असम्मान भी है। भारत में केवल कुछ फर्स्ट-क्लास ट्रेन केबिनों में ही नहाने की सुविधा होती है, जबकि महाराजा एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेनों में अत्याधुनिक एन-सुइट केबिन मौजूद हैं, जिनमें शॉवर से लेकर बाथटब तक की सुविधाएं शामिल हैं।
सुरक्षा कारणों से कुछ स्थानों पर रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होती। भीड़ के बीच शूटिंग करने से लोगों की निजता प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा कर्मियों को भी समस्या हो सकती है। अगर किसी वीडियो-शूट की जरूरत है, तो पहले उपयुक्त अनुमति लें और दूसरों की सहमति जरूर लें।
इसके अलावा रेलवे नियमों के अनुसार रात 10 बजे के बाद ट्रेन में तेज आवाज में म्यूजिक चलाना या शोर मचाना सख्त मना है। अगर आपके आसपास कोई यात्री ऐसा करता है, तो आप इसकी शिकायत कोच अटेंडेंट या टीटीई से कर सकते हैं।
रेल यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर, केरोसिन या अन्य ज्वलनशील पदार्थ साथ ले जाना भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।
ट्रेन के भीतर नहाना या कपड़े धोना न केवल असुविधाजनक और अस्वच्छ है, बल्कि ये सार्वजनिक स्थानों का गलत उपयोग भी है। इससे दूसरे यात्रियों को असहजता होती है और सैनीटेशन की समस्याएं बढ़ती हैं। अगर आपको सफाई की जरूरत हो तो स्टेशन पर मौजूद सार्वजनिक शौचालय/बाथरूम का इस्तेमाल कैसे करते हैं?
ट्रेन के दरवाजे या सीढ़ियों पर बैठना बेहद खतरनाक होल सकता है। अचानक ब्रेक लगने पर या भीड़ के दौरान आप गिर सकते हैं। इसके अलावा यह यात्रा के फ्लो और अन्य यात्रियों की आवाजाही में बाधा डालता है।
कुर्सियों, फर्श या बाहर प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फेंकने से ट्रेन और स्टेशनों की सफाई मुश्किल हो जाती है और कीट-पतंग भी बढ़ते हैं। ऐसा करने पर जुर्माना भी लग सकता है। कचरा ठीक से डस्टबिन में डालें अगर डस्टबिन पास नहीं मिल रहा, तो अपना कचरा साथ रखें और अगले स्टॉप पर ही निपटाएं।
सीटों पर लिखना, दीवारों पर पोस्टर चिपकाना, बाथरूम की सुविधाएं तोड़ना ये सब गैरकानूनी और अनुचित हैं। न केवल यह सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान है, बल्कि इसे ठीक करने में भारी लागत लगती है जो सबकी टैक्स/किराये पर असर डालती है।
आपातकालीन चेन केवल सच्ची आपातस्थिति के लिए है। बिना वजह इसे खींचना यात्रा में रुकावट पैदा करता है, और ऐसे लोग कानूनी परेशानी और जुर्माने का सामना कर सकते हैं गंभीर मामलों में जेल की भी सजा हो सकती है।
