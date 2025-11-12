Indian Railways Rules: ट्रेन में नहाने पर हुआ गिरफ्तार, जानिए और कौन से ‘नॉर्मल’ काम आपको रेल यात्रा के दौरान करने से बचना चाहिए

Indian Railways Rules: सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने की चाह कई बार लोगों को हदें पार करने पर मजबूर कर देती है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब प्रमोद श्रीवास नाम के शख्स ने चलती ट्रेन को ही बाथरूम बना डाला। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर शूट किए गए इस वीडियो में वो बाल्टी और मग के साथ ट्रेन में नहाते नजर आए। वायरल वीडियो के बाद रेलवे ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं, रेल यात्रा के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।