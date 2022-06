कारवां पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए केरल पर्यटन विभाग शुरू करेगा राष्ट्रीय अभियान

Caravan Tourism: केरल पर्यटन विभाग 'कारवां पर्यटन' को लोकप्रिय बनाना चाहती है। इसके लिए केरल पर्यटन विभाग पूरे भारत में राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कारवां पर्यटन को बढ़ावा देना है।

Caravan Tourism: विदेशों में काफी लोकप्रिय कारवां पर्यटन को केरल पर्यटन विभाग देश में भी लोकप्रिय बनाना चाहती है। इसके लिए वह पूरे भारत में राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रहा है। केरल पर्यटन विभाग कारवां पर्यटन के जरिए पूरी दुनिया की तरह भारत में भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को छुट्टी मनाने के एक सुरक्षित स्थान देना है। इस अभियान के जरिए केरल पर्यटन विभाग कारवां पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं इससे पहले कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अक्टूबर पहली बार बेंज कारवां, फोर्स मोटरहोम, लक्स कैंपर (बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कैंपर्वन कैंप्स), और छत्तीसगढ़ स्थित मोटो ग्लैम्पर्स ने अपने कारवां वाहनों को लांच किया है।

Kerala tourism department to launch national campaign to popularize caravan tourism