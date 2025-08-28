Patrika LogoSwitch to English

Khan Sir Relationship Tips: किस उम्र में बनानी चाहिए गर्लफ्रेंड, खान सर से जानिए लव लाइफ के 5 टिप्स

Khan Sir: खान सर ने बताया कि व्यक्ति को किस उम्र में गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने लव लाइफ को बैलेंस करने और बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स भी बातई हैं।

भारत

Anamika Mishra

Aug 28, 2025

Khan Sir, Khan Sir Relationship Tips, khan sir wife, relationship tips by khan sir,
खान सर ने बताया, किस उम्र में बनानी चाहिए गर्लफ्रेंड। (Image Source: Khan Sir Instagram)

Khan Sir Relationship Advice: बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर अपने काम और बातों को लेकर अकर सुर्खियों में बने रहते हैं। खान सर अक्सर अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं। खान सर ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्यार कब होता है और गर्लफ्रेंड कब बनानी चाहिए। खान सर अपने कई वीडियो में अक्सर रिलेशनशिप टिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी एक मैराथन दौड़ है, इसलिए धैर्य के साथ धीरे-धीरे चलने की जरूरत होती है।

क्या है गर्लफ्रेंड बनाने की सही उम्र? (Right Age To Make Girlfriend)

खान सर ने बड़ा गहरी बात कही। उन्होंने कहा जब एक व्यक्ति गरीब होता है तो वो प्रेम-मोहब्बत से डरता है। लड़का सोचता है कि मेरी वो हैसियत नहीं है। खान सर कहते हैं कि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का अगर कामयाब है तभी प्यार होता है। मोजे ढीले होने पर इंसान ये सब नहीं सोचता है। पैसा होने पर ही लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगर इंसान भूखे पेट होता है तो इन सब चीजों से कतराता है।

शादी के लिए खान सर ने दी ये टिप (Marriage Tips From Khan Sir)

खान सर का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो छात्रों को शादी के लिए टिप्स देते हुए नजर आत हैं। वीडियो में खान सर कहते हैं कि भारत में शादी तो हो जाती है, लेकिन उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नई-नई शादी होती है तो खुशी में लड़का गुलाम बन जाता है। पत्नी को खुश करने के चक्कर में वह लगा रहता है. लेकिन, ये गलत है। खान सर ने कहा कि पत्नी का आदर करिए, लेकिन गुलाम मत बनिए।

शादी एक मैराथन (Wedding A Marathon)

खान सर खास तौर पर लड़कों को समझाते हुए कहते हैं कि प्रेम करिए, आदर कीजिये लेकिन गुलाम मत बनिए. 100 मीटर की रेस में व्यक्ति एक बार में जान लगाकर पहले स्टेप से तेजी से दौड़ता है। लेकिन, जो मैराथन होती है उसमें धीरे-धीरे दौड़ा जाता है। शादी-विवाह मैराथन है इसे कम से कम पांच दशकों तक निभाना होता है. बल्कि 50 साल तक चलने वाली दौड़ है, इसलिए इसे समझदारी से निभाना चाहिए।

खान सर की मैरिड लाइफ टिप्स (Khan Sir Married Life Tip)

खान सर कहते हैं शादी एक लंबी दौड़ है जिसमें 50 साल तक का साथ होता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एक-दूसरे को समझने का समय देना चाहिए.

आदर और गुलामी के बीच अंतर (Difference Between Respect And Slavery)

अपने जीवनसाथी का आदर करें, लेकिन उनकी हर बात को आंख बंद करके मानने या गुलामी करने से बचें। रिश्ते में अपनी जगह और सम्मान बनाए रखना जरूरी है।

रिश्ते में समझदारी ( Understanding In Relationship)

शादी को एक-दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि एक-दूसरे की बातों को समझने और सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए।

Published on:

28 Aug 2025 06:24 pm

Hindi News / Lifestyle News / Khan Sir Relationship Tips: किस उम्र में बनानी चाहिए गर्लफ्रेंड, खान सर से जानिए लव लाइफ के 5 टिप्स

