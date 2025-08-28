Khan Sir Relationship Tips: किस उम्र में बनानी चाहिए गर्लफ्रेंड, खान सर से जानिए लव लाइफ के 5 टिप्स

Khan Sir Relationship Advice: बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर अपने काम और बातों को लेकर अकर सुर्खियों में बने रहते हैं। खान सर अक्सर अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं। खान सर ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्यार कब होता है और गर्लफ्रेंड कब बनानी चाहिए। खान सर अपने कई वीडियो में अक्सर रिलेशनशिप टिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी एक मैराथन दौड़ है, इसलिए धैर्य के साथ धीरे-धीरे चलने की जरूरत होती है।