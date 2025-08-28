Cry Club India: मुंबई में रोने का चल रहा ट्रेंड, इसके लिए दे रहे पैसे, जानिए इसके फायदे क्या हैं

Cry Club India: जरा सोचिए आपको टिकट लेकर किसी जगह पर जाना है और वहां जाकर सिर्फ रोना हो। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा। लेकिन यह सच है और ऐसा हो भी रहा है। वो भी हमारे भारत में। दरअसल, सपनों की नगरी मुंबई में ये अजीबो-गरीब ट्रेंड काफी देखने को मिल रहा है। हाल ही में वहां मुंबई Cry Club की शुरूआत की गई है. जहां लोग एक घंटे के लिए एंट्री लेते हैं और खुलकर रोते हैं। कोई सवाल-जवाब नहीं, कोई जजमेंट नहीं बस आंसू बहाने की आजादी होती है।