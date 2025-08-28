Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Cry Club India: मुंबई में रोने का चल रहा ट्रेंड, इसके लिए दे रहे पैसे, जानिए इसके फायदे क्या हैं

Cry Club India: क्या आपने कभी सोचा है कि लोग पैसे देकर रो भी सकते हैं? मुंबई में खुला Cry Club जहां लोग बिना किसी झिझक के आंसू बहा रहे हैं। जानें इस ट्रेंड के पीछे की वजह और फायदे।

भारत

Aug 28, 2025

Cry Club India
Cry Club India (photo- freepik)

Cry Club India: जरा सोचिए आपको टिकट लेकर किसी जगह पर जाना है और वहां जाकर सिर्फ रोना हो। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा। लेकिन यह सच है और ऐसा हो भी रहा है। वो भी हमारे भारत में। दरअसल, सपनों की नगरी मुंबई में ये अजीबो-गरीब ट्रेंड काफी देखने को मिल रहा है। हाल ही में वहां मुंबई Cry Club की शुरूआत की गई है. जहां लोग एक घंटे के लिए एंट्री लेते हैं और खुलकर रोते हैं। कोई सवाल-जवाब नहीं, कोई जजमेंट नहीं बस आंसू बहाने की आजादी होती है।

मुंबई जहां लोगों के सपने सच होते हैं। वहां कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिल में बोझ दबाए बैठें हैं। इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर इस Cry Club को बनाया गया है। जहां लोगों अपनी भावनाओं को खुलकर बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं।

क्यों दे रहे हैं लोग पैसे रोने के लिए?

हम सब जानते हैं कि रोने के बाद दिल हल्का हो जाता है। जैसे जिम में पैसे देकर पसीना बहाते हैं ताकि शरीर से टॉक्सिन निकल जाएं, वैसे ही यहां लोग पैसे देकर आंसुओं के जरिए स्ट्रेस बाहर निकालते हैं। जापान में इसे कहते हैं (रुइकात्सू) Ruikatsu यानी आंसू ढूंढने की एक्टिविटी। वहीं से ये आइडिया भारत आया है। वहां लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर रोते हैं और इसे स्ट्रेस-रिलीफ मानते हैं।

अजनबियों के सामने रोना आसान क्यों?

अपने करीबी लोगों के सामने रोने में अक्सर शर्म आती है। लोग क्या सोचेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे, ये डर हमेशा लगा रहता है।
लेकिन अजनबियों के सामने कोई डर नहीं, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं। न उन्हें आपकी कहानी पता है, न आपको सफाई देनी है। बस आप आते हैं, रोते हैं और दिल हल्का करके लौट जाते हैं।

रोने के फायदे क्या हैं?

  • वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रोना शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद है।
  • रोने से शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडॉर्फिन निकलते हैं, जो दर्द और स्ट्रेस कम करते हैं।
  • कॉर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) कम होता है, जिससे दिमाग शांत होता है।
  • एक रिसर्च कहती है कि रोने के बाद दिल की धड़कन और सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, जिससे शरीर खुद को हील करने लगता है।

बॉलीवुड स्टार्स भी इसे मानते हैं सही

कुछ वक्त पहले दीपिका पादुकोण ने कहा था कि “It’s okay to not be okay, और रोना बिल्कुल ठीक है।” अमीर खान भी हाल ही में इंटरव्यू में बात करते-करते रो पड़े थे। इससे साफ है कि आंसू सिर्फ दुख से नहीं आते, खुशियों और यादों में भी आ सकते हैं।

लाइफस्टाइल

Published on:

28 Aug 2025 01:08 pm

Cry Club India: मुंबई में रोने का चल रहा ट्रेंड, इसके लिए दे रहे पैसे, जानिए इसके फायदे क्या हैं

