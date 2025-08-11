11 अगस्त 2025,

सोमवार

Munakka With Milk Benefits: रात में दूध के साथ खाएं ये ड्राय फ्रूट, कमजोरी हो जाएगी दूर

Munakka With Milk Benefits: मुनक्का एक फायदेमंद मेवा है, जिसे खाने के कई फायदे हैं। अगर आप मुनक्का को रात में दूध में मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। यह पेट को सुधारने से लेकर अच्छी नींद के फायदे दे सकता है। जानिए...

भारत

MEGHA ROY

Aug 11, 2025

Health Benefits Of Eating Munakka With Milk, Benefits Of Eating Munakka With Milk in hindi, munakka,
Eating Munakka With Milk For Healthy Body

Munakka With Milk Benefits: अगर आपके शरीर में अक्सर थकान, कमजोरी या एनर्जी की कमी महसूस होती है तो मुनक्का और दूध का यह देसी नुस्खा आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। मुनक्का एक ऐसा मेवा है जिसमें कई तरह के पोषण मिलते हैं। साथ ही अगर इसे दूध के साथ सेवन किया जाए तो यह आपके शरीर को बेहतरीन ताकत दे सकता है। रोज़ रात को इसके सेवन से, सोने से पहले मुनक्का को दूध में मिलाकर पीने से शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं इस हेल्दी कॉम्बिनेशन के फायदे।

दूध और मुनक्का एक पोषण से भरपूर आहार है (Munakka With Milk )

दूध में मुनक्का मिलाकर पीने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मुनक्का में हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कॉपर, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं, दूध प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D का अच्छा स्रोत है।
इसके अलावा, मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनोल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना दूध में मुनक्का डालकर सेवन करते हैं, तो यह शरीर को जरूरी पोषण देता है और कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करता है।

दूध और मुनक्का के फयदे

दिल की सेहत का रखवाला

मुनक्का में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

खून की कमी दूर करने में मददगार

मुनक्का में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो एनीमिया से बचाव में सहायक है। सुबह खाली पेट दूध के साथ मुनक्का खाना खून की कमी को दूर करने का एक आसान और प्राकृतिक तरीका है।

याददाश्त और दिमागी ताकत में बढ़ोतरी

अगर आप रोज दूध के साथ मुनक्का लेते हैं, तो यह दिमाग के लिए टॉनिक का काम करता है। यह चिंता और तनाव को कम कर मन को शांत करता है, साथ ही मेमोरी पावर और ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है।

गहरी और अच्छी नींद

रात को सोने से पहले दूध में मुनक्का डालकर पीना, नींद न आने या अनिद्रा की समस्या को दूर कर सकता है। यह आपको जल्दी सोने में मदद करता है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

हड्डियों के लिए पौष्टिक

दूध और मुनक्का दोनों ही कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं। खास बात यह है कि मुनक्का में मौजूद बोरॉन हड्डियों को मज़बूती देने और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। गठिया से जूझ रहे लोगों के लिए यह जोड़ी बेहद फायदेमंद मानी जाती है।

पाचन में सुधार

मुनक्का डाइट्री फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को सुचारु रखता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और गैस, पेट फूलना, कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत देता है।

दूध में मुनक्का खाने का सही तरीका

एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 5-6 मुनक्का खा सकता है। आप इन्हें दूध में उबालकर सेवन करें या फिर 4-5 घंटे पानी में भिगोकर दूध के साथ खाएं। सोने से आधा घंटा पहले इसे लेना सबसे अच्छा माना जाता है। चाहें तो इसे नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

11 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Lifestyle News / Munakka With Milk Benefits: रात में दूध के साथ खाएं ये ड्राय फ्रूट, कमजोरी हो जाएगी दूर

