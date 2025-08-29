Mosquito Net BlueColor: जानिए क्यों नीले रंग की मच्छरदानी होती है सही, इसके पीछे का साइंस समझिए

Mosquito Net BlueColor: बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों का प्रभाव बढ़ जाता है। इनसे होने वाली बीमारियों से बचना बड़ी चुनौती का काम होता है। मच्छर न केवल काटते हैं बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों के भी कारण बनते हैं। इसके बचाव के लिए मच्छरदानी (Mosquito Net) सबसे सुरक्षित उपाय मानी जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि अधिकतर मच्छरदानियां नीले रंग की होती हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है।