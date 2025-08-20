World Mosquito Day 2025: मच्छरों से बचें, बीमारियों से दूर रहें, जानें डेंगू और मलेरिया से बचाव की जरूरी सावधानियां

World Mosquito Day 2025: हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मच्छर डे (World Mosquito Day) मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि साल 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया और मच्छरों के बीच का संबंध खोजा था। 2025 में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज भी मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में गिने जाते हैं। ये नन्हें से दिखने वाले कीड़े हर साल लाखों लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका जैसी बीमारियों से बीमार कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे मच्छरों से बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं और किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि बच्चों से पूरा परिवार रहे दूर और सुरक्षित।