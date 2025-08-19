Patrika LogoSwitch to English

Nose Hair Waxing : नाक के बाल वैक्स करते समय मरते-मरते बची महिला, जानिए कितना खतरनाक है ये

Nose Hair Waxing : क्या नाक के बाल वैक्स करना सेहत के लिए नुकसानदायक है? जानें क्यों नाक के बाल जरूरी हैं, वैक्सिंग से होने वाले खतरे, और सुरक्षित तरीके जिससे आप ग्रूमिंग कर सकते हैं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 19, 2025

Nose Hair Waxing
Nose Hair Waxing (photo- daily mail

Nose Hair Waxing : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो लोग अपने नाक में वैक्स स्टिक डालकर उसे खींचकर निकालते दिख रहे हैं। दरअसल, वो लोग नाक के बाल हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह काफी डरावना था।

डेली मेल के वीडियो के मुताबिक दिख रही महिला का नाम सैम है। जैसे ही उसके साथी ने नाक से वैक्स स्टिक निकाली, सैम अचानक कांपने लगी। उसने कहा कि उसके घुटनों में कंपन हो रहा है और बैठना पड़ेगा। कुछ ही सेकंड बाद वो कैमरे के सामने ही बेहोश हो गई और लगता है सिर पर चोट भी लगी। हालांकि वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि सैम अब ठीक है, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये ट्रेंड खतरनाक तो नहीं।

नाक के बाल क्यों जरूरी हैं?

बहुत से लोग नाक के बालों को बेकार समझते हैं, लेकिन असलियत में ये शरीर की सुरक्षा दीवार की तरह काम करते हैं। ये धूल, मिट्टी, परागकण (pollen), बैक्टीरिया और हानिकारक कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं। अगर आप नाक के सारे बाल वैक्सिंग से हटा देंगे तो शरीर का ये प्राकृतिक फिल्टर खत्म हो जाएगा। इससे एलर्जी, इंफेक्शन और सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

नाक के बाल वैक्स करने के खतरे

  • इंफेक्शन का खतरा – नाक के अंदर की त्वचा बहुत नाजुक होती है। बाल जड़ से खींचने पर छोटे-छोटे कट या घाव बन जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया आसानी से अंदर जा सकते हैं। कभी-कभी ये इंफेक्शन खून की नसों तक भी फैल सकते हैं।
  • जलन और सूजन – वैक्सिंग के बाद नाक के अंदर लालिमा, जलन और सूजन होना आम बात है।
  • Ingrown Hair (अंदर की ओर उगना) – कई बार बाल सही से बाहर नहीं आते और उल्टा अंदर की ओर उगने लगते हैं, जिससे दर्द और फुंसी जैसी समस्या हो सकती है।

क्या करना चाहिए?

नाक के बाल अगर ज्यादा परेशान कर रहे हों तो उन्हें ट्रिमर से हल्का-सा काटना सबसे सुरक्षित तरीका है। नाक के बालों को कभी पूरी तरह से न हटाएं।अगर हटाना ही हो तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की गाइडेंस में करें।

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Published on:

19 Aug 2025 02:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / Nose Hair Waxing : नाक के बाल वैक्स करते समय मरते-मरते बची महिला, जानिए कितना खतरनाक है ये

