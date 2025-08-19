Nose Hair Waxing : नाक के बाल वैक्स करते समय मरते-मरते बची महिला, जानिए कितना खतरनाक है ये

डेली मेल के वीडियो के मुताबिक दिख रही महिला का नाम सैम है। जैसे ही उसके साथी ने नाक से वैक्स स्टिक निकाली, सैम अचानक कांपने लगी। उसने कहा कि उसके घुटनों में कंपन हो रहा है और बैठना पड़ेगा। कुछ ही सेकंड बाद वो कैमरे के सामने ही बेहोश हो गई और लगता है सिर पर चोट भी लगी। हालांकि वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि सैम अब ठीक है, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये ट्रेंड खतरनाक तो नहीं।