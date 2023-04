क्या आपका साथी पार्टनर नहीं, पैरेंट की तरह व्यवहार करता है? जानिए इससे कैसे बचें

Submitted by:

Parenting to Partnership : 'तुम्हे कुछ नहीं पता। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है।'/ 'यह तुमसे नहीं होगा। मुझे ही करना पड़ेगा।' / 'बच्चों जैसी बातें मत करो।' क्या यह बातें आपको सुनी- सुनी सी लगती है? क्या आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच इस तरह का संवाद होना कॉमन है ? तो हो सकता है की आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में पैरेंट -चाइल्ड डायनामिक है। क्या है यह डायनेमिक जानिए इस आर्टिकल में।

Don't be a parent to your partner