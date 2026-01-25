Places in India Where Tourism Restricted: टूरिस्ट मैप पर मौजूद, लेकिन एंट्री नहीं, भारत की वो 4 जगहें जहां टूरिज्म पर है सरकारी रोक

Places in India Where Tourism Restricted: भारत को अक्सर रंग-बिरंगी संस्कृति, ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो टूरिस्ट मैप पर होने के बावजूद आम लोगों के लिए बंद हैं?इन इलाकों में घूमने पर रोक इसलिए है क्योंकि यहां राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक आस्था और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हर खूबसूरत लोकेशन को एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं कुछ को सुरक्षित छोड़ देना ही बेहतर होता है।आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही चार खास जगहों के बारे में, जहां टूरिज्म पर सरकारी पाबंदी है।