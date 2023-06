Plant-Based Shakes: पोस्ट-वर्कआउट के लिए प्लांट-बेस्ड शेक नहीं हैं हेल्दी, एक्सपर्ट ने कहा

Plant-Based Shakes: क्या आप वीगन होने के साथ-साथ एथलीट या फिटनेस कंससियस हैं ? क्या आप एक्सरसाइज के बाद ओट्स, बादाम, चावल या नारियल के दूध से बना शेक पीते हैं ? यदि हां, तो रूकिए। क्यूंकि वर्कआउट के बाद एथलीटस के शरीर को प्रभावी ढंग से एनर्जी नहीं दे सकते हैं प्लांट-बेस्ड शेक, ये कहना है हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के परफॉरमेंस नुट्रिशन के प्रिंसिपल लेक्चरर का।

Debunking the Myth: Plant-Based Shakes Don't Cut It for Post-Workout Fueling Says Expert