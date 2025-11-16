Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bihar Election में सबसे गरीब विधायक के पास महज 1.5 लाख रूपये, जानिये कौन है सबसे अमीर विधायक, जिसकी संपत्ति 170 करोड़ रूपये से ज्यादा

नए विधायकों की कुल संपत्ति अब पिछली बार के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। क्या आप जानते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अमीर और गरीब विधायक कौन हैं?

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 16, 2025

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025(Image-Freepik)

Bihar Poorest Richest MLA: बिहार के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने बंपर जीत हासिल की है। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब नई सरकारी बनेगी। लेकिन बिहार चुनाव में कई ऐसे विधायक भी चुनकर सदन पहुंच रहे हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। वहीं ऐसे उम्मीदवार भी विधायक चुने गए हैं , जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं है। आइये जानते हैं इस बार के बिहार विधनसभा में कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला और कौन कम पैसे वाला विधायक है।

Bihar Election 2025: ये हैं सबसे गरीब विधायक


इस बार चुने गए विधायकों में से सबसे कम पैसे वाले विधायक की बात करें तो वो भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से जीतने वाले भाजपा के मुरारी पासवान हैं। मुरारी पासवान भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधनसभा पहुंचे हैं। उनकी संपत्ति की बात करें तो मुरारी पासवान की कुल संपत्ति केवल 6.53 लाख रुपए है। इसमें से चल संपत्ति करीब 1.53 लाख रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत करीब 5 लाख रुपए हैं।

Bihar Election 2025: ये हैं सबसे अमीर विधायक


साल 2025 चुनाव में चुने गए विधायकों में सबसे अमीर विधायक की बात करें तो मुंगेर से भाजपा के विधायक कुमार प्रणय सबसे अमीर विधायक हैं। इनकी कुल संपत्ति 170.82 करोड़ रुपये है। नए विधायकों की कुल संपत्ति अब पिछली बार के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। संपत्ति की बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा के सदस्यों की औसत संपत्ति 4.32 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 9.02 करोड़ रुपये हो गई है।

ये भी पढ़ें

Maithili Thakur ने तोड़ा तेजस्वी यादव का रिकॉर्ड, जानें किस मामले में छोड़ा पीछे
शिक्षा
Maithili Thakur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 11:37 am

Hindi News / Lifestyle News / Bihar Election में सबसे गरीब विधायक के पास महज 1.5 लाख रूपये, जानिये कौन है सबसे अमीर विधायक, जिसकी संपत्ति 170 करोड़ रूपये से ज्यादा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Hacks: हीटर की जरुरत नहीं! एक घरेलू चीज से कड़ाके की ठंड में भी मिनटों में सूखेंगे कपड़े

winter hacks, dry clothes fast, dry clothes indoors,
लाइफस्टाइल

Pigeon Dropping Disease: कबूतरों की बीट फैलाती है कई बीमारियां, जानिए बिना झंझट के इन 5 नेचुरल तरीकों से कैसे रखें उन्हें दूर

Pigeon Dropping Hazards, Pigeon Beat, Pigeon Droppings Health Risk,
लाइफस्टाइल

Kidney Stone: सर्दियों में क्यों बढ़ता है किडनी स्टोन का खतरा? अगर यूरिन में दिखें ये 3 लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान

यूरिन के शुरुआती लक्षण, Kidney Stone Causes in winter,
स्वास्थ्य

कभी लालू को दी थी किडनी, अब परिवार से दूरी… जानिए MBBS रोहिणी आचार्य की संपत्ति और जीवन से जुड़ी खास बातें

Who is Rohini Acharya, sanjay yadav rjd, rohini yadav, rameez rjd,
लाइफस्टाइल

Winter Superfood: सर्दियों का सुपरडोज, रातभर भीगे अखरोट बढ़ाएंगे इम्युनिटी, जानें 6 बड़े लाभ

Healthy Eating in Winter, Natural Immunity Boosters, Walnut Health Benefits,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.