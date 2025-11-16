Bihar Election में सबसे गरीब विधायक के पास महज 1.5 लाख रूपये, जानिये कौन है सबसे अमीर विधायक, जिसकी संपत्ति 170 करोड़ रूपये से ज्यादा

Bihar Poorest Richest MLA: बिहार के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने बंपर जीत हासिल की है। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब नई सरकारी बनेगी। लेकिन बिहार चुनाव में कई ऐसे विधायक भी चुनकर सदन पहुंच रहे हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। वहीं ऐसे उम्मीदवार भी विधायक चुने गए हैं , जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं है। आइये जानते हैं इस बार के बिहार विधनसभा में कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला और कौन कम पैसे वाला विधायक है।