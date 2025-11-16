Bihar Election में सबसे गरीब विधायक के पास महज 1.5 लाख रूपये, जानिये कौन है सबसे अमीर विधायक, जिसकी संपत्ति 170 करोड़ रूपये से ज्यादा

Bihar Election 2025(Image-Freepik)
Bihar Poorest Richest MLA: बिहार के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने बंपर जीत हासिल की है। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब नई सरकारी बनेगी। लेकिन बिहार चुनाव में कई ऐसे विधायक भी चुनकर सदन पहुंच रहे हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। वहीं ऐसे उम्मीदवार भी विधायक चुने गए हैं , जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं है। आइये जानते हैं इस बार के बिहार विधनसभा में कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला और कौन कम पैसे वाला विधायक है।
इस बार चुने गए विधायकों में से सबसे कम पैसे वाले विधायक की बात करें तो वो भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से जीतने वाले भाजपा के मुरारी पासवान हैं। मुरारी पासवान भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधनसभा पहुंचे हैं। उनकी संपत्ति की बात करें तो मुरारी पासवान की कुल संपत्ति केवल 6.53 लाख रुपए है। इसमें से चल संपत्ति करीब 1.53 लाख रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत करीब 5 लाख रुपए हैं।
साल 2025 चुनाव में चुने गए विधायकों में सबसे अमीर विधायक की बात करें तो मुंगेर से भाजपा के विधायक कुमार प्रणय सबसे अमीर विधायक हैं। इनकी कुल संपत्ति 170.82 करोड़ रुपये है। नए विधायकों की कुल संपत्ति अब पिछली बार के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। संपत्ति की बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा के सदस्यों की औसत संपत्ति 4.32 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 9.02 करोड़ रुपये हो गई है।
