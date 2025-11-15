Maithili Thakur ने तोड़ा तेजश्वी यादव का रिकॉर्ड, जानें किस मामले में छोड़ा पीछे

Bihar Election 2025 में कई रिकॉर्ड बने हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड वाली गठबंधन ने रिकॉर्ड जीत दर्ज किया है। NDA को इस चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तेजश्वी यादव की पार्टी RJD को इस चुनाव में महज 25 सीट मिली है। इस चुनाव में एक नाम की बहुत चर्चा हुई है, वो हैं भाजपा से अलीनगर सीट से चुनी गई नई नवेली विधायक मैथिली ठाकुर(Maithili Thakur)। इस चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। वो देश की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं।