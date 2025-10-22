Prashant Kishor चलते हैं इस लग्जरी कार से, जानें उनकी कुल संपत्ति कितनी है और कहां है उनका अपना घर

Prashant Kishor(Image-ANI)
Prashant Kishor: राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) आज भारतीय राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं। प्रशांत किशोर फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। पिछले कुछ सालों से पीके बिहार में पदयात्रा पर थे। अब बिहार में चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले वे कई बड़ी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं और हर बार अपनी समझ व प्लानिंग से सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर किस कार में चलते हैं और उनकी कुल नेट वर्थ कितनी है या उनका घर कहां है?
पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की संपत्ति की जानकारी अक्सर उनके चुनावी हलफनामे से पता चलता है। लेकिन प्रशांत अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास कौन सी कार है, इसके बारे में बात करें तो अपने रोड शो में वे फोर्ड एंडेवर(Ford Endeavour) से चलते दिखाई पड़ते हैं। साथ ही कभी-कभी फॉर्चूनर से भी रैली करते हुए दिखाई देते हैं। Toyota Fortuner अपनी पावर, आरामदायक सीटिंग और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की भारत में एक्स-शोरूम कीमत लगभग 35 लाख से 50 लाख के बीच है। वहीं फोर्ड एंडेवर की कीमत लगभग 29-36 लाख के बीच है।
आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर की नेट वर्थ की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक प्रेस कांफ्रेंस में खुद प्रशांत किशोर ने बताया था कि पिछले तीन साल में उन्होंने कंसल्टेन्सी से कुल 241 करोड़ रुपये कमाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस कमाई से उन्होंने 30.95 करोड़ GST और 20 करोड़ इनकम टैक्स भरे थे। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 25 से 30 करोड़ रुपये है।
मीडिया से बात करते हुए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके पास अपना एक घर है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनका अपना एक घर है। जहां वो अपने परिवार के पास जाते रहते हैं। इसके अलावा कहीं और पीके का घर होने की जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है।
वैसे तो प्रशांत किशोर अक्सर कुर्ता और पैजामा में दिखाई देते हैं। लेकिन कई बार उन्हें फैशनबल टी-शर्ट में भी देखा जाता है। खासकर कई इंटरव्यू में वो अक्सर काले रंग की टी-शर्ट में दिखाई देते हैं। ये टी-शर्ट अलग-अलग कंपनियों की होती है। उस कंपनी के टी-शर्ट के बारे में जब नेट पर चेक किया जाता है तो उनकी कीमत 5 हजार से 10 हजार के बीच पाई जाती है।
