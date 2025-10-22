Prashant Kishor चलते हैं इस लग्जरी कार से, जानें उनकी कुल संपत्ति कितनी है और कहां है उनका अपना घर



पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की संपत्ति की जानकारी अक्सर उनके चुनावी हलफनामे से पता चलता है। लेकिन प्रशांत अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास कौन सी कार है, इसके बारे में बात करें तो अपने रोड शो में वे फोर्ड एंडेवर(Ford Endeavour) से चलते दिखाई पड़ते हैं। साथ ही कभी-कभी फॉर्चूनर से भी रैली करते हुए दिखाई देते हैं। Toyota Fortuner अपनी पावर, आरामदायक सीटिंग और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की भारत में एक्स-शोरूम कीमत लगभग 35 लाख से 50 लाख के बीच है। वहीं फोर्ड एंडेवर की कीमत लगभग 29-36 लाख के बीच है।