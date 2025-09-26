Psychology Fact: कोई आपको देखते ही बना लेता है ‘बुरा चेहरा’, जानिए इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण

Psychology Fact: क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना वजह आपको पहली बार देखते ही पसंद या नापसंद कर लेते हैं? इसे आम भाषा में लोग कहते हैं कि चेहरा देखकर राय बना ली। लेकिन असल में इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक वजहें होती हैं। मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि इंसान दूसरों के चेहरे देखकर बहुत तेजी से निर्णय ले लेता है। इसे इंप्रेशन फॉर्मेशन (Impression Formation) कहा जाता है। किसी की शक्ल देखकर हम तुरंत यह तय कर लेते हैं कि वह इंसान भरोसेमंद है, आक्रामक है, मासूम है या खतरनाक।