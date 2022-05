Food For Romantic Mood: बनाना चाहते हैं रोमांटिक लाइफ को और भी स्पाइसी, तो अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ये फूड्स

रोमांस और मूड के लिए खाएं ये चीजें-Eat these things for romance and mood चॉकलेट (Chocolate)

चॉकलेट क्विक मूड-बूस्टिंग फूड है। चॉकलेट सेरोटोनिन (serotonin) हार्मोंस के साथ-साथ अमिनो एसिड फेनिलथाइलामाइन (amino acid phenylethylamine) को सेक्रिट करने का काम करता है। मस्तिष्क से निकलने वाले ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो आपका मूड ही नहीं, बल्किअलर्टनेस और पैशन को भी बढ़ाते है। एंटीऑक्सीडेंट से भरा चॉकलेट ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ता है, जिससे रोमांस से दिल और मन दोनों ही लबरेज होने लगता है।

स्ट्रॉबेरी (Strawberries)

स्ट्रॉबेरी को काम वासना को बढ़ाने वाला फ्रूट्स होता है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीइंफ्लेमेटरी, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर होता है। इसकी स्मूदी, शेक या जूस किसी भी रूप में प्रयोग आपके ठंडे पड़ चुके रोमांटिक मूड को गर्म कर देगा।

गर्म मसाले (Hot Spices)

काली मिर्च और दालचीनी मूड बूस्टर गर्म मसाले हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ स्ट्रेस बस्टर का भी काम करते हैं। लाला मिर्च भी रोमांटिक फूड में शुमार है। इनमें मौजूद कैप्सेइसिन (Capsaicin) नामक यौगिक एंडोर्फिन हार्मोन को ट्रिगर करता है, जिससे मूड रोमांटिक बनता है। काली मिर्च और दालचीनी में 80 से ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें मैगनीज, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम मुख्य हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी कैंसरस ये गर्म मसाले ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं जिससे मूड बनता है।

अंजीर (Figs)

अंजीर में अमीनो एसिड होता है जो सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के साथ ही मूड को भी बनाता है। दूध के साथ अंजीर का सेवन इम्युनिटी और मूड दोनों को बेहतर बनाता है। तरबूज (Watermelon)

गर्मियों का मौसम हैं तो तरबजू खूब खाइए क्योंकि इसमें मौजूद यौगिक साइट्रलाइन (citrulline) एक एमिनो एसिड होता है जो शरीर में नाइट्रिक एसिड को बढ़ाता है। इससे ब्लड वैसल्स रिलेक्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ती है।

एवोकैडो (Avocado)

फोलिक एसिड, विटामिन बी 9, और विटामिन बी 6 से भरपूर एवोकैडो ना सिर्फ ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो तो उनका रोमांस से मन हटने लगता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले फूड्स जरूर खाएं।

सहजन का सूप (Moringa Soup)

शारीरिक थकान या फिर कमजोरी के वजह से अपना मूड नहीं बना पाते तो आपको रोज सहजन की फली का सूप पीना चाहिए। सहजन के सूप में भरपूर विटामिन सी के साथ ही बीटा कैरोटीन, प्रोटीन होता है जो रोमांटिक मूड बनाने में मददगार होता है।

तो देर किस बात की अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर आप आसानी से अपने खोए हुए रोमांटिक मूड को तरोताजा कर सकते हैं। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।