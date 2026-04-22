‘धुरंधर 2’ की सक्सेस के बाद R Madhavan ने बताए वो 4 काम, जो आपकी तरक्की में बन सकते हैं रुकावट

R Madhavan Success Tips: रहना है तेरे दिल में, 3 इडियट्स और रॉकेट्री जैसी फिल्मों में काम कर तमिल के साथ-साथ हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले मशहूर अभिनेता आर माधवन इन दिनों फिल्म धुरंधर 2 की शानदार सक्सेस की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं।

धुरंधर 2 की सफलता के बाद माधवन जल्द ही नेटफ्लिक्स की आने वाली तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज Legacy में नजर आएंगे। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ आर माधवन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए फैन्स को मोटिवेट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए चार ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें नहीं करना चाहिए। आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।