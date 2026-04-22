22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

‘धुरंधर 2’ की सक्सेस के बाद R Madhavan ने बताए वो 4 काम, जो आपकी तरक्की में बन सकते हैं रुकावट

R Madhavan Success Tips: अभिनेता आर माधवन फिल्म धुरंधर 2 की शानदार सफलता के बाद हाल ही में अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर, एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए चार ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें नहीं करना चाहिए। आइए इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 22, 2026

R Madhavan

R Madhavan| image credit gemini and instagram/ actormaddy

R Madhavan Success Tips: रहना है तेरे दिल में, 3 इडियट्स और रॉकेट्री जैसी फिल्मों में काम कर तमिल के साथ-साथ हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले मशहूर अभिनेता आर माधवन इन दिनों फिल्म धुरंधर 2 की शानदार सक्सेस की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं।
धुरंधर 2 की सफलता के बाद माधवन जल्द ही नेटफ्लिक्स की आने वाली तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज Legacy में नजर आएंगे। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ आर माधवन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए फैन्स को मोटिवेट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए चार ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें नहीं करना चाहिए। आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

झगड़े और बहस बंद करें (Remove fights and arguments)


अभिनेता आर माधवन द्वारा इंस्टाग्राम चैनल quantum__manifestation के शेयर किए गए वीडियो के अनुसार, घर में अगर हर वक्त लड़ाई-झगड़ा और बहस का माहौल रहेगा, तो न तो घर तरक्की कर पाएगा और न ही शांति बनी रहेगी। हालांकि, परिवार में छोटी-मोटी असहमति होना नॉर्मल है, लेकिन बिना बात के झगड़ना रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। एक खुशहाल घर बनाने के लिए एक-दूसरे के प्रति सम्मान और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है।

शिकायत करने की आदत छोड़ें (Stop complaining)


कई लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा उन चीजों के बारे में शिकायत करते हैं जो उनके पास नहीं हैं। ऐसा करने से लाइफ में सिर्फ कमी और निगेटिविटी ही दिखाई देती है। इसके बजाय, अगर हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। शिकायतें करने से हम मौकों और खुशियों को खुद से दूर कर देते हैं।

आलस को दूर भगाएं (Remove laziness)


अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग बेहतर लाइफ तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी मेहनत करने से कतराते हैं। आलस इंसान की प्रोग्रेस को धीमा कर देता है और नए मौकों को खत्म कर देता है। इसलिए घर में डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए ताकि हर कोई अपने गोल्स के प्रति एक्टिव रह सके।

बिखरे हुए सामान से छुटकारा पाएं (Remove clutter)


घर का बिखरे हुए सामान या गंदगी न केवल जगह को खराब करती है, बल्कि यह दिमाग में भी उलझन और बेचैनी पैदा करती है। एक साफ और व्यवस्थित घर में मन को शांति मिलती है और काम करने का फोकस बढ़ता है। अगर आप अपने घर को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, तो वह घर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar BTS Release: ‘धुरंधर 2’ के बाद बड़ा ट्विस्ट, अब सिनेमाघरों में फिर होगा ‘धुरंधर’ का धमाका, आदित्य धर ने किया प्लान
बॉलीवुड
Dhurandhar Re-Release In Theatres

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Apr 2026 10:10 am

Published on:

22 Apr 2026 10:06 am

Hindi News / Lifestyle News / ‘धुरंधर 2’ की सक्सेस के बाद R Madhavan ने बताए वो 4 काम, जो आपकी तरक्की में बन सकते हैं रुकावट

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बिना पैसे खर्च किए घर के हर कोने में आएगा हाई-स्पीड वाई-फाई, बस करना होगा ये छोटा सा बदलाव

Wi-Fi Signal Kaise Badhaye
लाइफस्टाइल

Jaya Kishori: असफलता से हार न मानें: जया किशोरी जी से सीखें जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र

Jaya Kishori
लाइफस्टाइल

तपती गर्मी के सितम के बीच नारियल पानी पहली पसंद

लाइफस्टाइल

सादा और सुकून भरा है ‘धुरंधर’ स्टार राकेश बेदी का घर: फराह खान ने दिखाई उनके सुकून भरे आशियाने की झलक!

Rakesh Bedi House Tour
लाइफस्टाइल

Matka Water Side Effects : मटके का पानी खतरनाक कैसे है? आयुर्वेदिक डॉक्टर इससे जुड़े 5 सवालों के दिए जवाब

matka ka pani pine ke nuksan, Matka Water Side Effects in Hindi,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.