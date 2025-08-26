Rakesh Roshan’s Lavish Mansion: राकेश रोशन का घर है या होटल, समंदर जैसा स्विमिंग पुल, देखिए और क्या-क्या है

Rakesh Roshan's Khandala Mansion: बॉलीवुड की जानी-मानी हस्ती फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर फिल्म निर्माता राकेश रोशन की खंडाला हवेली का टूर कराया। ये हवेली बाहर से देखने में जितनी शानदार हैं अंदर से भी इसकी खूबसूरती कोई कम नहीं है। हवेली का कोना-कोना बेहद अद्भुत और आकर्षक है। इस हवेली के अंदर बड़ा सा स्विमिंग पूल, थिएटर और कई आलीशान कमरे भी मौजूद हैं। इस हवेली के अंदर सीढ़ियों के ठीक सामने बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है, जो इस पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रही है। बड़ा सा स्विमिंग पुल और उसके आसपास बने झूले किसी बीच लोकेशन से कम नहीं लग रहे हैं।
मुंबई की भागदौड़ और बिजी लाइफ से दूर राकेश रोशन ने अपना एक अलग आशियाना बसाया है। ये आशियाना बाहर और अंदर दोनों जगह से बेहद खूबसूरत है। इस हवेली के अंदर सीढ़ियों के ठीक सामने बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है, जो इस पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत बनाती है। फराह खान ने राकेश रोशन के मैनशन का फुल टूर कराया है। उन्होंने मैनशन के अंदर की झलकियां दिखाईं, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
ये हवेली किसी बड़े बजट की फिल्म का सीन दिखाई देती है, जहां खूबसूरत पेटिंग्स और एक से बढ़कर एक खूबसूरत डेकोरेशन का सामान है। इस मैनशन में आलीशान थिएटर है, जहां बड़े से स्क्रीन के सामने कई सारे रिक्लाइनर्स नजर लगे हुए हैं। बात करें हवेली की छत की तो इस छत से खंडाला का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।
घर का मेन दरवाजा एक विशाल स्विमिंग पूल की ओर खुलता है। फराह खान इसका आकार देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने मजाक में कहा, "यहां ओलंपिक रेस का आयोजन होता है।" स्विमिंग पूल के चारों ओर एक हरा-भरा निजी बगीचा है, जो इसे मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक बेहतरीन जगह बनाता है।
हवेली में हर एक चीज बेहद आकर्षक है। हालांकि, लोग जब भी किसी के घर जाते हैं वो बाथरूम जरूर देखते हैं। वीडियो में फराह खान जब इस आलीशान बंगले के बाथरूम में पहुंचती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। कई बड़े और सुंदर घरों से भी ज्यादा आलीशान बाथरूम देखा जा सकता है। बाथरूम में बड़ा सा स्पेस, सुंदर लाइटिंग और प्लांट्स मौजूद थे। वीडियो में फराह खान खुद कहती नजर आी हैं कि घर से भी ज्यादा बड़ा बाथरूम है। वहीं फराह इस हवेली के बाथरूम को देखकर हैरान थीं। फरहा खान ने कहा, इस घर में जितना बड़ा बाथरूम है, उससे छोटा तो मुंबई में बेडरूम होता है।