Rakesh Roshan’s Lavish Mansion: राकेश रोशन का घर है या होटल, समंदर जैसा स्विमिंग पुल, देखिए और क्या-क्या है

हवेली में हर एक चीज बेहद आकर्षक है। हालांकि, लोग जब भी किसी के घर जाते हैं वो बाथरूम जरूर देखते हैं। वीडियो में फराह खान जब इस आलीशान बंगले के बाथरूम में पहुंचती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। कई बड़े और सुंदर घरों से भी ज्यादा आलीशान बाथरूम देखा जा सकता है। बाथरूम में बड़ा सा स्पेस, सुंदर लाइटिंग और प्लांट्स मौजूद थे। वीडियो में फराह खान खुद कहती नजर आी हैं कि घर से भी ज्यादा बड़ा बाथरूम है। वहीं फराह इस हवेली के बाथरूम को देखकर हैरान थीं। फरहा खान ने कहा, इस घर में जितना बड़ा बाथरूम है, उससे छोटा तो मुंबई में बेडरूम होता है।