Poisonous Mushrooms: ये हैं 7 जानलेवा मशरूम, खाने के कुछ घंटों में दिखता है असर, मौत भी तय!

Poisonous Side Effects: कुछ मशरूम इंसानों के लिए जहरीले हो सकते हैं और उनके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको जानलेवा मशरूम और उनसे शरीर पर पड़ने वाले असर के बारे में बताएंगे।

भारत

Anamika Mishra

Aug 26, 2025

Poisonous Mushrooms, Poisonous Mushroom variety, side effects of eating mushroom,
7 जानलेवा मशरूम के जानलेवा मशरूम (Image Source: Freepic)

Poisonous Mushroom Variety: मशरूम खाना लोगों को काफी पसंद है। आजकल लोग मशूरूम से अलग-अलग डिश बनाकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशरूम की कुछ प्रजातियां बेहद हनिकारक और जहरीली होती हैं. इन मशरूम्स की एक बाइट भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। वैसे तो जहरीले मशरूम की 70-80 प्रजतियां होती हैं, खासकर अगर आप उन्हें अधिक मात्रा में खाते हैं या अगर आपको उनसे एलर्जी है, तो ये आपके लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। हम आपको ऐसे मशरूम और उनसे शरीर पर होने वाले असर के बारे में बताते हैं।

डेथ कैप मशरूम (Amanita phalloides)

मशरूमों की वैराइटी में सबसे घातक, डेथ कैप पूरे यूरोप में पाया जाता है और खाने योग्य स्ट्रॉ मशरूम और सीजर मशरूम जैसा दिखता है। ये मशरूम पूरे शरीर में कोशिकाओं को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। इसे खाने के 6 से 12 घंटों के अंदर, पेट में तेज दर्द, उल्टी और खूनी दस्त जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। इसमें मूत्र उत्पादन में कमी और ब्लड शुगर लेवल कम होना भी शामिल है। इस स्थिति के कारण 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में कोमा और मृत्यु हो सकती है।

कोनोसाइबे फाइलेरिस (Coenocybe Filariasis)

कोनोसाइबे फाइलेरिस जहरीला मशरूम है। यह प्रजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक आम लॉन मशरूम है। इसे खाने से घातक अंग विफलता हो सकती है। इस मशरूम को खाने के 6-24 घंटे बाद अक्सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे अक्सर फूड पॉइजनिंग या पेट के फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। रोगी ठीक होता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन बाद में कई अन्य पेट की समस्याएं हो सकती हैं.

वेबकैप्स (Webcaps)

वेबकैप की दो प्रजातियां, डेडली वेबकैप ( कॉर्टिनरियस रूबेलस ) और फूल्स वेबकैप ( कॉर्टिनरियस ओरेलानस ), एक-दूसरे से दिखने में बहुत समान हैं। इन मशरूम में ओरेलानिन नामक एक जहर होता है, जिसमें शुरू में सामान्य फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये विष बाद में जाकर किडनी फेल होने का कारण बन सकता है।

शरदकालीन खोपड़ी (Autumn Skullcap)

शरदकालीन स्कलकैप मशरूम जहरीले होते हैं और खाने पर जानलेवा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले इस मशरूम के सेवन से दस्त, उल्टी, हाइपोथर्मिया और यकृत क्षति होती है और अगर इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है।

विनाशकारी देवदूत (Destroying Angels)

विनाशकारी देवदूत असल में अमानिता वंश के सफेद मशरूम की कई प्रजातियां हैं। ये बेहद जहरीले मशरूम दिखने में बटन मशरूम और मैदानी मशरूम जैसे ही होते हैं। इनमें से एक प्रजाति, अमानिता बिसपोरिजेरा , सबसे जहरीला उत्तरी अमेरिकी मशरूम माना जाता है। इसके लक्षण दिखने में 5 से 24 घंटे लगते हैं और इनमें उल्टी, प्रलाप, ऐंठन, दस्त, लिवर और किडनी फेल होना शामिल है, साथ ही मौत का कारण भी बन सकते हैं।

पोडोस्ट्रोमा कॉर्नु-डेमा (Podostroma cornu- Dema)

ये मशरूम एशिया का मूल निवासी है और जापान और कोरिया में कई मौतों का कारण बन चुका है। इसके लाल फलने वाले शरीर में ट्राइकोथेसीन माइकोटॉक्सिन नामक शक्तिशाली विषैले तत्व होते हैं और जो लोग इसे खा लेते हैं, उनके कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लक्षणों में पेट दर्द, त्वचा का छिलना, बालों का झड़ना शामिल हैं, और अगर इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है।

घातक डैपरलिंग (Deadly Dapperling)

घातक डैपरलिंग एक गिल वाला मशरूम है जिसमें एमाटॉक्सिन पाया जाता है। यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पाया जाने वाला यह मशरूम काफी हानिरहित है और इसे खाने योग्य समझ लिया गया है। हालांकि, कुछ केसस में ये आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और अगर उपचार न किया जाए तो घातक परिणाम हो सकते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

26 Aug 2025 02:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / Poisonous Mushrooms: ये हैं 7 जानलेवा मशरूम, खाने के कुछ घंटों में दिखता है असर, मौत भी तय!

