Poisonous Mushrooms: ये हैं 7 जानलेवा मशरूम, खाने के कुछ घंटों में दिखता है असर, मौत भी तय!

Poisonous Mushroom Variety: मशरूम खाना लोगों को काफी पसंद है। आजकल लोग मशूरूम से अलग-अलग डिश बनाकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशरूम की कुछ प्रजातियां बेहद हनिकारक और जहरीली होती हैं. इन मशरूम्स की एक बाइट भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। वैसे तो जहरीले मशरूम की 70-80 प्रजतियां होती हैं, खासकर अगर आप उन्हें अधिक मात्रा में खाते हैं या अगर आपको उनसे एलर्जी है, तो ये आपके लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। हम आपको ऐसे मशरूम और उनसे शरीर पर होने वाले असर के बारे में बताते हैं।