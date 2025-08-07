Raksha Bandhan 2025: सिर्फ एक धागा नहीं, राखी से जुड़ी हैं ये 7 चौंकाने वाली बातें, 99% लोग नहीं जानते

Raksha Bandhan 2025:रक्षाबंधन का नाम सुनते ही भाई-बहन के प्यार की वो डोर याद आती है, जो ना सिर्फ भावनाओं से जुड़ी होती है, बल्कि इतिहास, परंपरा और विज्ञान तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। राखी सिर्फ एक रंगीन धागा नहीं है ।यह समर्पण, सुरक्षा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ एक परंपरा भर नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का संवाहक है, जिनमें छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य और किस्से, जो आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम।चलिए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ अनसुनी, लेकिन बेहद दिलचस्प बातें, जो इस त्योहार को और भी खास बना देती हैं।