Remove Damp Smell From Room: बारिश में कमरे में आती है सीलन की बदबू? तुरंत राहत के लिए आजमाएं ये 6 ट्रिक

Remove Damp Smell From Room: बारिश के मौसम में सीलन और बदबू की समस्या आम है, लेकिन कुछ हैक्स की मदद से आप अपने कमरे को फिर से ताजा और महकता हुआ बना सकते हैं। यहां कुछ आसान हैक्स बताए गए हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे काफी हद तक राहत मिलेगी।

भारत•Jul 01, 2025 / 10:33 am• MEGHA ROY

Remove moisture smell from room

फोटो सोर्स – Freepik

Remove Damp Smell From Room: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं नमी और सीलन की वजह से घर में अजीब सी बदबू भी आने लगती है। खासतौर पर जिन घरों में वेंटिलेशन ठीक नहीं होता या जहां धूप नहीं पहुंचती, वहां यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। सीलन की बदबू न सिर्फ माहौल को खराब करती है, बल्कि इससे एलर्जी और सांस संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इस बदबू से छुटकारा पाएं।आइए जानते हैं 6 आसान ट्रिक, जो आपके कमरे से सीलन की बदबू तुरंत दूर करने में मदद करेंगी। (How to get rid of musty smell in room)

Hindi News / Lifestyle News / Remove Damp Smell From Room: बारिश में कमरे में आती है सीलन की बदबू? तुरंत राहत के लिए आजमाएं ये 6 ट्रिक