Rules for Pilots in India: सिर्फ शराब नहीं नहीं, पायलट इन चीजों को खा-पीकर भी फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, भारत में सख्त है नियम

Rules for Pilots in India: भारत में फ्लाइट सेफ्टी को लेकर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने बेहद कड़े नियम बनाए हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पायलट सिर्फ शराब पीकर ही उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन DGCA के नियम बताते हैं कि मामला सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। कई और चीजें हैं जिनका सेवन पायलट और फ्लाइट क्रू को उड़ान से पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए।