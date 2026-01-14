Sesame Oil For Hair: तिल का तेल बालों की ग्रोथ और रूखापन दूर करने का प्राकृतिक उपाय

Sesame Oil For Hair: बालों की सेहत और सुंदरता के लिए प्राकृतिक उपाय हमेशा प्रभावी साबित हुए हैं। तिल का तेल एक ऐसा औषधीय तेल है, जो न केवल बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि रूखापन, झड़ने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाता है। इसके नियमित उपयोग से बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं। ठंड या धूप जैसी बाहरी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को भी यह तेल कम करता है, जिससे बालों की चमक और मजबूती लंबे समय तक बनी रहती है।