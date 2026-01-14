14 जनवरी 2026,

बुधवार

Sesame Oil For Hair: तिल का तेल बालों की ग्रोथ और रूखापन दूर करने का प्राकृतिक उपाय

Sesame Oil For Hair: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान, प्रदूषण और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से बालों की समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में तिल का तेल (Sesame Oil) एक पुराना लेकिन बेहद असरदार घरेलू नुस्खा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल सदियों से बालों की देखभाल के लिए किया जाता रहा है।

MEGHA ROY

Jan 14, 2026

Til ke tel ke fayde|फोटो सोर्स- Gemini

Sesame Oil For Hair: बालों की सेहत और सुंदरता के लिए प्राकृतिक उपाय हमेशा प्रभावी साबित हुए हैं। तिल का तेल एक ऐसा औषधीय तेल है, जो न केवल बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि रूखापन, झड़ने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाता है। इसके नियमित उपयोग से बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं। ठंड या धूप जैसी बाहरी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को भी यह तेल कम करता है, जिससे बालों की चमक और मजबूती लंबे समय तक बनी रहती है।

तिल के तेल में छुपा है पोषण का खजाना

तिल का तेल विटामिन E, विटामिन B, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड बालों की जड़ों को मज़बूती देने में मदद करते हैं। यही वजह है कि नियमित रूप से तिल के तेल का इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ बेहतर होती है और स्कैल्प स्वस्थ रहता है।

बालों की ग्रोथ बढ़ाने में सहायक

अगर आपके बाल धीरे बढ़ते हैं या लगातार झड़ रहे हैं, तो तिल का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है। मजबूत जड़ें नए बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। हफ्ते में दो बार तिल के तेल से हल्की मालिश करने से बालों में जान आने लगती है।

रूखे और बेजान बालों को बनाए मुलायम

तिल का तेल एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे, उलझे हुए या बेजान हो गए हैं, तो यह तेल उनमें नमी को लॉक करने में मदद करता है। इससे बाल सॉफ्ट, शाइनी और स्मूद दिखाई देते हैं। सर्दियों में तिल का तेल खासतौर पर बालों को ड्रायनेस से बचाने में कारगर है।

डैंड्रफ और स्कैल्प की समस्याओं में राहत

तिल के तेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं, जो डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित मालिश से स्कैल्प साफ रहता है और खुजली की समस्या में भी राहत मिलती है।

तिल के तेल का सही इस्तेमाल कैसे करें

थोड़ा सा तिल का तेल हल्का गुनगुना करें और उंगलियों की मदद से स्कैल्प में धीरे-धीरे मालिश करें। इसके बाद बालों की लंबाई में भी तेल लगाएं। कम से कम 30–40 मिनट या रातभर तेल लगा रहने दें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें। बेहतर परिणाम के लिए इसमें नारियल तेल या अरंडी का तेल भी मिलाया जा सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Updated on:

14 Jan 2026 02:32 pm

Published on:

14 Jan 2026 02:30 pm

Sesame Oil For Hair: तिल का तेल बालों की ग्रोथ और रूखापन दूर करने का प्राकृतिक उपाय

