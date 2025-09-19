Patrika LogoSwitch to English

ब्लड प्रेशर और एंग्जायटी के लिए Shilpa Shetty का हेल्थ मंत्र, ऐसे करें यह प्राणायाम मिल सकता है फायदा

Shilpa Shetty Fitness Tips: सोशल मीडिया पर शिल्पा अक्सर अपनी फिटनेस जर्नी और हेल्थ टिप्स शेयर करती हैं, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं।हाल ही में शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करने की सलाह दी।

MEGHA ROY

Sep 19, 2025

Shilpa Shetty Health Mantra|फोटो सोर्स - theshilpashetty/Instagram

Shilpa Shetty Fitness Tips: फिटनेस की दुनिया में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम सबसे आगे आता है। फिल्मों के अलावा वह अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और योग के प्रति समर्पण को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर शिल्पा अक्सर अपनी फिटनेस जर्नी और हेल्थ टिप्स शेयर करती हैं, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं।

हाल ही में शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करने की सलाह दी। यह एक आसान ब्रीदिंग तकनीक है, जिसे अपनाकर दिमाग को सुकून और शरीर को एनर्जी दी जा सकती है।

शिल्पा शेट्टी ने क्यों बताया भ्रामरी प्राणायाम खास?

वीडियो में शिल्पा कहती हैं कि यह प्राणायाम उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है, चिंता कम होती है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। उन्होंने खुद एक्सरसाइज करके भी दिखाया ताकि लोग आसानी से इसे समझकर घर पर प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा “हार्मनी के लिए हम गुनगुनाओ।”फैंस ने शिल्पा की इस पहल को खूब सराहा और उनके वीडियो पर प्यार भरे कॉमेंट्स और इमोजी शेयर किए।

भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका

  • सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं।
  • रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें।
  • दोनों कानों को अंगूठे से बंद करें, बाकी उंगलियां हल्के से आंखों पर रखें।
  • गहरी सांस लें और छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी गुनगुनाहट (हमिंग साउंड) करें।
  • इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 7 बार दोहराएं।

भ्रामरी प्राणायाम के फायदे

  • ब्लड प्रेशर कंट्रोल- यह प्राणायाम नसों को रिलैक्स करता है और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार है।
  • तनाव और एंग्जायटी कम करता है- हमिंग साउंड दिमाग को शांत करता है और नेगेटिव थॉट्स से राहत दिलाता है।
  • बेहतर नींद- नियमित अभ्यास अनिद्रा की समस्या को कम कर सकता है।
  • फोकस और मेमोरी में सुधार- यह प्राणायाम कॉन्संट्रेशन बढ़ाने में सहायक है।
  • मानसिक संतुलन- गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जैसी समस्याओं को दूर करता है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

