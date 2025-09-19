ब्लड प्रेशर और एंग्जायटी के लिए Shilpa Shetty का हेल्थ मंत्र, ऐसे करें यह प्राणायाम मिल सकता है फायदा

Shilpa Shetty Fitness Tips: फिटनेस की दुनिया में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम सबसे आगे आता है। फिल्मों के अलावा वह अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और योग के प्रति समर्पण को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर शिल्पा अक्सर अपनी फिटनेस जर्नी और हेल्थ टिप्स शेयर करती हैं, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं।
हाल ही में शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करने की सलाह दी। यह एक आसान ब्रीदिंग तकनीक है, जिसे अपनाकर दिमाग को सुकून और शरीर को एनर्जी दी जा सकती है।
वीडियो में शिल्पा कहती हैं कि यह प्राणायाम उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है, चिंता कम होती है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। उन्होंने खुद एक्सरसाइज करके भी दिखाया ताकि लोग आसानी से इसे समझकर घर पर प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा “हार्मनी के लिए हम गुनगुनाओ।”फैंस ने शिल्पा की इस पहल को खूब सराहा और उनके वीडियो पर प्यार भरे कॉमेंट्स और इमोजी शेयर किए।