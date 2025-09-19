ब्लड प्रेशर और एंग्जायटी के लिए Shilpa Shetty का हेल्थ मंत्र, ऐसे करें यह प्राणायाम मिल सकता है फायदा

वीडियो में शिल्पा कहती हैं कि यह प्राणायाम उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है, चिंता कम होती है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। उन्होंने खुद एक्सरसाइज करके भी दिखाया ताकि लोग आसानी से इसे समझकर घर पर प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा “हार्मनी के लिए हम गुनगुनाओ।”फैंस ने शिल्पा की इस पहल को खूब सराहा और उनके वीडियो पर प्यार भरे कॉमेंट्स और इमोजी शेयर किए।