6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shreyas Iyer Girlfriend: न एक्ट्रेस, न मॉडल… कौन है त्रिशा कुलकर्णी? इन चीजों की शौकीन श्रेयस अय्यर की कथित ‘लेडी लव’

Shreyas Iyer Girlfriend: टीम इंडिया के स्टार श्रेयस अय्यर और उनकी गर्लफ्रेंड की कहानी। आईपीएल 2026 के बीच वायरल हो रही है इस कपल की दिलचस्प केमिस्ट्री।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Apr 01, 2026

Shreyas Iyer Girlfriend

Who is Trisha Kulkarni (source: instagram)

Shreyas Iyer Girlfriend: इन दिनों श्रेयस अपनी कप्तानी या बल्लेबाजी से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) की कमान संभाल रहे अय्यर का नाम एक ऐसी लड़की से जुड़ रहा है, जो खूबसूरती के साथ-साथ दिमाग के मामले में भी बड़े-बड़ों को मात देती है। हम बात कर रहे हैं त्रिशा कुलकर्णी की।

आखिर कौन है ये हसीना जिसे अय्यर की 'मिस्ट्री गर्ल' कहा जा रहा है? क्या वाकई टीम इंडिया का ये स्टार खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो चुका है? आइए, इस दिलचस्प लव स्टोरी और त्रिशा की लाइफ पर एक नजर डालते हैं।

चोट के बाद अय्यर वापस आए मैदान में

श्रेयस के लिए पिछला साल काफी खराब रहा। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि उन्हें ICU तक जाना पड़ा। उनका 7 किलो वजन भी कम हो गया और लगा कि शायद अब मैदान पर वापसी मुश्किल होगी। लेकिन श्रेयस ने हार नहीं मानी! उन्होंने खुद को फिट किया और अब आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। इस मुश्किल दौर में उनके फैंस का कहना है कि उनकी खास दोस्त त्रिशा ने उनका बहुत साथ दिया।

कौन हैं त्रिशा कुलकर्णी?

अक्सर क्रिकेटर्स का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से जुड़ता है, लेकिन श्रेयस की पसंद थोड़ी अलग है। त्रिशा कुलकर्णी ग्लैमर की दुनिया से दूर एक टेक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है और कई बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी मुश्किल चीजों की भी जानकारी रखती हैं। यानी वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद जीनियस भी हैं।

त्रिशा की लाइफस्टाइल

त्रिशा को अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट है। वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्हें योग करना, साइकिल चलाना और पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, उन्हें मिस्ट्री और साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक है। वो कई बुक क्लब्स का हिस्सा भी हैं। यही वजह है कि फैंस उनके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। श्रेयस की बहन भी त्रिशा को फॉलो करती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि त्रिशा अब अय्यर परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं।

दोनों की मुलाकातों के चर्चे

इन दोनों के अफेयर की खबरें तब उड़ीं जब 2023 की दिवाली पार्टी में ये दोनों एक जैसे कपड़ों में नजर आए थे। इसके बाद त्रिशा को अक्सर केकेआर और अब आईपीएल के मैचों में श्रेयस अय्यर को चियर करते देखा गया है। सबसे खास बात ये है कि श्रेयस की बहन भी त्रिशा के साथ काफी क्लोज हैं, जिससे लगता है कि बात दोस्ती से काफी आगे बढ़ चुकी है।

क्या है सच्चाई?

हालांकि श्रेयस या त्रिशा ने अभी तक खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, लेकिन फैंस को तो बातें बनाने का बस बहाना चाहिए। दोनों का साथ दिखना ही सोशल मीडिया पर आग लगाने के लिए काफी है। अब देखना ये है कि श्रेयस अपनी लाइफ की ये पारी कब शुरू करते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthani Food Beyond Dal Baati: सिर्फ दाल-बाटी ही नहीं, राजस्थान की इस सब्जी को कहते हैं रेगिस्तान का असली मेवा, जानें क्या है ये?
लाइफस्टाइल
Rajasthani Food Beyond Dal Baati

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

लाइफस्टाइल

Published on:

01 Apr 2026 12:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shreyas Iyer Girlfriend: न एक्ट्रेस, न मॉडल… कौन है त्रिशा कुलकर्णी? इन चीजों की शौकीन श्रेयस अय्यर की कथित ‘लेडी लव’

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

IPL 2026

Weight Loss: परफेक्ट फिगर पाने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स, अब जिम जाने की जरूरत नहीं

Bina Gym Jaye Weight Loss Kaise Kare
लाइफस्टाइल

“मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं…” रील से रातों-रात वायरल होने वाली नेशनल प्लेयर दीपा भट्ट की असली कहानी

Deepa Bhatt
लाइफस्टाइल

मच्छर चुन-चुनकर सिर्फ आपको ही क्यों काटते हैं? जानिए इसके पीछे का असली सच!

Machar Jyada Kyon Katte Hain
लाइफस्टाइल

Lunch के बाद ऑफिस में नींद क्यों आती है? जानिए इसे रोकने के Easy Tips

How To Avoid Sleep After Lunch In Office
लाइफस्टाइल

जल्दी करें! अप्रैल के बाद नहीं दिखेगा जयपुर का ‘गुलाबी जादुई’ नजारा, मिस न करें आखिरी बार देखने का मौका!

Sambhar Lake Jaipur
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.