Shreyas Iyer Girlfriend: न एक्ट्रेस, न मॉडल… कौन है त्रिशा कुलकर्णी? इन चीजों की शौकीन श्रेयस अय्यर की कथित ‘लेडी लव’

त्रिशा को अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट है। वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्हें योग करना, साइकिल चलाना और पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, उन्हें मिस्ट्री और साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक है। वो कई बुक क्लब्स का हिस्सा भी हैं। यही वजह है कि फैंस उनके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। श्रेयस की बहन भी त्रिशा को फॉलो करती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि त्रिशा अब अय्यर परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं।