Stress का Skin पर अटैक! मुंहासों से लेकर बालों के झड़ने तक, स्किन पर दिखता है असर

Stress Triggers Pimples: भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती लाइफस्टाइल, डेडलाइन्स का प्रेशर और पर्सनल स्ट्रेस। ये सभी चीजों के कारण लोगों के लिए स्ट्रेस लेना आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्ट्रेस सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी स्किन और बालों पर भी हमला कर रहा है। जी हां, तनाव का सीधा असर आपकी त्वचा की हेल्थ पर दिखाई देता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
तनाव और चिंता आपके मन को इतना परेशान कर देते हैं कि धीरे-धीरे इसाक असर आपके शरीर पर भी नजर आने लगता है। जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। तनाव से पिंपल, एक्जिमा, हाइपरपिग्मेंटेशन समेत बालों के झड़ने की समस्या बी हो सकती है।
स्ट्रेस से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और पिंपल्स की समस्या होने लगती है।
तनाव के कारण भी एक्जिमा के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे त्वचा लाल पड़ सकती है साथ ही आपको खुजली भी महसूस हो सकती है।
क्रॉनिक स्ट्रेस बालों के ग्रोथ साइकल को काफी हद तक प्रभावित करता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या हो सकती है।
लंबे समय से तनाव के कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिसके कारण आपको मेलास्मा हो सकता है।
नींद की कमी और मेंटल थकान से आंखों के नीचे काले घेरे और स्किन पर सूजन की समस्या हो सकती है।
Anxiety और स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे स्किन पर अचानक रैश, एलर्जी या हाइव्स की परेशानी देखने को मिल सकती है।
स्ट्रेस ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालता है, जिससे त्वचा की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है।