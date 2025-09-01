Stress का Skin पर अटैक! मुंहासों से लेकर बालों के झड़ने तक, स्किन पर दिखता है असर

Stress Triggers Pimples: भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती लाइफस्टाइल, डेडलाइन्स का प्रेशर और पर्सनल स्ट्रेस। ये सभी चीजों के कारण लोगों के लिए स्ट्रेस लेना आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्ट्रेस सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी स्किन और बालों पर भी हमला कर रहा है। जी हां, तनाव का सीधा असर आपकी त्वचा की हेल्थ पर दिखाई देता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।