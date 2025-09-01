Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Stress का Skin पर अटैक! मुंहासों से लेकर बालों के झड़ने तक, स्किन पर दिखता है असर

Stress Effect On Skin: तनाव का असर न सिर्फ आपके दिमाग में होता है, बल्कि ये आपके चेहरे और बालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे तनाव आपके लिए कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 01, 2025

stress impact on skin, how anxiety trigers pimples, stress and acne connection, hair fall due to stress, skin problems caused by stress,
तनाव का असर आपके चेहरे और बालों पर भी हो सकता है। Image Source: ChatGPT)

Stress Triggers Pimples: भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती लाइफस्टाइल, डेडलाइन्स का प्रेशर और पर्सनल स्ट्रेस। ये सभी चीजों के कारण लोगों के लिए स्ट्रेस लेना आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्ट्रेस सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी स्किन और बालों पर भी हमला कर रहा है। जी हां, तनाव का सीधा असर आपकी त्वचा की हेल्थ पर दिखाई देता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

तनाव से पिंपल का संबंध (Pimple Related to Stress)

तनाव और चिंता आपके मन को इतना परेशान कर देते हैं कि धीरे-धीरे इसाक असर आपके शरीर पर भी नजर आने लगता है। जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। तनाव से पिंपल, एक्जिमा, हाइपरपिग्मेंटेशन समेत बालों के झड़ने की समस्या बी हो सकती है।

स्किन पर कैसे दिखता है स्ट्रेस का असर? (How is the effect of stress visible on the skin)

मुंहासे (Acne)

स्ट्रेस से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और पिंपल्स की समस्या होने लगती है।

एक्जिमा की समस्या (Eczema Problem)

तनाव के कारण भी एक्जिमा के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे त्वचा लाल पड़ सकती है साथ ही आपको खुजली भी महसूस हो सकती है।

बालों का झड़ना (Hair Fall)

क्रॉनिक स्ट्रेस बालों के ग्रोथ साइकल को काफी हद तक प्रभावित करता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या हो सकती है।

हाइपरपिग्मेंटेशन (Hyperpigmentation)

लंबे समय से तनाव के कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिसके कारण आपको मेलास्मा हो सकता है।

डार्क सर्कल्स और सूजन (Dark Circles and Swelling)

नींद की कमी और मेंटल थकान से आंखों के नीचे काले घेरे और स्किन पर सूजन की समस्या हो सकती है।

स्किन एलर्जी और रैशेज (Skin Allergies And Rashes)

Anxiety और स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे स्किन पर अचानक रैश, एलर्जी या हाइव्स की परेशानी देखने को मिल सकती है।

स्किन डलनेस (Skin Dullness)

स्ट्रेस ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालता है, जिससे त्वचा की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है।

स्किन को स्ट्रेस से कैसे बचाएं? (How to Protect Skin From Stress)

  • Meditation और Deep Breathing की आदत डालें.
  • भरपूर नींद लें (7–8 घंटे जरूरी है)
  • Hydration और Balanced Diet का खास ख्याल रखें
  • स्किन के लिए जेंटल प्रोडक्ट्स चुनें
  • स्क्रीन टाइम कम करें और कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स को दें

