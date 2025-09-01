Patrika LogoSwitch to English

Black Coffee for Weight Loss: ब्लैक कॉफी के साथ अपनाएं यह मसाला ट्रिक, स्लिम फिगर पाना हो सकता है आसान

Black Coffee for Weight Loss: कई लोग ब्लैक कॉफी को वजन घटाने में असरदार मानते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट बर्न करने में मदद करती है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 01, 2025

weight loss tips, black coffee, black coffee for weight loss,
Morning Coffee for Weight Loss|फोटो सोर्स – Freepik

Black Coffee for Weight Loss: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से कई लोगों में वजन बढ़ना एक आम समस्या हो गई है। ऐसे में कई लोग अलग-अलग चीजें ट्राय करते हैं, जैसे कई लोग ब्लैक कॉफी को वजन घटाने में असरदार मानते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर के मेटाबॉलिज़्म को तेज करती है और फैट बर्न करने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ ब्लैक कॉफी नहीं , बल्कि अगर इसमें कुछ घरेलू किचन मसाले मिलाए जाएं तो यह वेट लॉस और भी असरदार हो सकता है, बिना किसी मेडिकेशन और हार्ड डाइटिंग के। इसके लिए किचन में कई मसाले मौजूद होते हैं जिनमें थर्मोजेनिक और डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं। और जब इन्हें सुबह की कॉफी के साथ मिलाकर पिया जाए तो यह केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके फैट बर्निंग, शुगर क्रेविंग कंट्रोल करने और इम्युनिटी बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो आइए जानते हैं उन मसालों को और उनकी कैटेगरी को।

Black Coffee: क्यों काम करती है ये ट्रिक?

कैफीन और मसालों का कॉम्बिनेशन

कैफीन शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाता है और मसाले अतिरिक्त रूप से कैलोरी बर्निंग को सपोर्ट करते हैं।

भूख कंट्रोल

दालचीनी और लौंग जैसे मसाले ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है।

इम्यूनिटी बूस्टर

अदरक, हल्दी जैसे मसाले रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर वेट लॉस के साथ-साथ हेल्दी भी रहता है।

किन मसालों को मिलाएं ब्लैक कॉफी में?

  • दालचीनी (Cinnamon) – ब्लड शुगर कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म तेज करने में मददगार।
  • काली मिर्च (Black Pepper) – इसमें मौजूद पाइपरिन फैट सेल्स को तोड़ने में मदद करता है।
  • अदरक (Ginger) – फैट कटिंग में असरदार और डाइजेशन को बेहतर बनाने वाली।
  • हल्दी (Turmeric) – एंटी-इंफ्लेमेट्री गुणों से भरपूर, जो वेट लॉस और इम्यूनिटी दोनों के लिए फायदेमंद है।
  • इलायची (Cardamom) – बॉडी को डिटॉक्स करती है और पेट की सूजन कम करती है।

कैसे करें इस्तेमाल?

एक कप गरम ब्लैक कॉफी में इनमें से किसी एक मसाले की थोड़ी-सी मात्रा डालें। चाहें तो हफ्ते में अलग-अलग मसाले ट्राई करें। ध्यान रखें कि मसालों की मात्रा कम ही होनी चाहिए, वरना कॉफी का स्वाद कड़वा हो सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

