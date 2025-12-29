29 दिसंबर 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Sweet Potato Benefits: सर्दियों में शकरकंद खाने के 6 हेल्दी तरीके, जो बढ़ाएंगे एनर्जी और इम्युनिटी

Sweet Potato Benefits: फाइबर, विटामिन A और नेचुरल एनर्जी से भरपूर शकरकंद न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि ठंड के मौसम में इम्युनिटी को भी मजबूत करता है। अगर आप रोज एक ही तरह से उबला हुआ शकरकंद खाकर बोर हो चुके हैं, तो ये 6 हेल्दी और आसान तरीके जरूर ट्राई करें।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Dec 29, 2025

Winter Diet Tips Hindi, Healthy Indian Superfood,Sweet Potato Benefits

Healthy Winter Foods|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Sweet Potato Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही शकरकंद (Sweet Potato) हर गली-नुक्कड़ पर दिखने लगता है। हल्की आंच पर भुना हुआ गर्म-गर्म शकरकंद न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसकी प्राकृतिक मिठास बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। खास बात यह है कि मीठा होने के बावजूद यह सेहत को नुकसान नहीं, बल्कि कई फायदे पहुंचाता है। आइए जानते हैं शकरकंद खाने के फायदे और इसे सर्दियों में खाने के 6 हेल्दी तरीके।

शकरकंद खाने के सेहतमंद फायदे

पोषण से भरपूर

शकरकंद में विटामिन A और C के साथ-साथ पोटैशियम, फाइबर, विटामिन B6 और मैंगनीज पाया जाता है। ये सभी तत्व शरीर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं और थकान कम करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत

शकरकंद का नारंगी रंग बीटा-कैरोटीन की मौजूदगी को दर्शाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है और त्वचा व इम्युनिटी के लिए फायदेमंद होता है।

पाचन को रखे दुरुस्त

शकरकंद में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

ग्लूटेन-फ्री फूड

जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है या जो हल्का भोजन पसंद करते हैं, उनके लिए शकरकंद एक सुरक्षित और हेल्दी विकल्प है।

आंखों की सेहत के लिए लाभकारी

विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और उम्र के साथ होने वाली नजर की समस्याओं के खतरे को कम कर सकते हैं।

इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार

सर्दियों में बार-बार सर्दी-जुकाम से बचने के लिए शकरकंद बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन C शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।

सर्दियों में शकरकंद खाने के 6 हेल्दी तरीके (Healthiest way to eat sweet potatoes)

शकरकंद चाट

उबले या भुने हुए शकरकंद को छोटे टुकड़ों में काटें। उसमें थोड़ा सेंधा नमक, नींबू का रस और हल्का सा चाट मसाला मिलाएं। चाहें तो प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं। यह एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक है।

शकरकंद का सूप

ठंड के मौसम में शकरकंद का गरम सूप शरीर को अंदर से गर्म रखता है। उबले शकरकंद को अदरक, हल्दी और हल्के मसालों के साथ ब्लेंड कर लें।

सब्जी या करी में शामिल करें

शकरकंद के टुकड़ों को मिक्स वेजिटेबल या हल्की करी में डालकर बनाया जा सकता है। इससे सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ता है और पोषण भी।

बेक्ड शकरकंद

ओवन में शकरकंद को हल्के मसालों और जड़ी-बूटियों के साथ बेक करें। ऊपर से थोड़े नट्स डालकर इसे और ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है।

स्मूदी में इस्तेमाल करें

उबले हुए शकरकंद को ठंडा करके स्मूदी में डालें। यह स्मूदी को क्रीमी बनाता है और एनर्जी भी देता है, खासकर सुबह के समय।

घी और गुड़ के साथ

उबले शकरकंद को हल्का मैश करके उसमें थोड़ा सा देसी घी और गुड़ मिलाएं। यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाला पारंपरिक और पौष्टिक विकल्प है। हालांकि गुड़ की मात्रा सीमित रखें।

Published on:

29 Dec 2025 10:15 am

Hindi News / Lifestyle News / Sweet Potato Benefits: सर्दियों में शकरकंद खाने के 6 हेल्दी तरीके, जो बढ़ाएंगे एनर्जी और इम्युनिटी

