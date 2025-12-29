Sweet Potato Benefits: सर्दियों में शकरकंद खाने के 6 हेल्दी तरीके, जो बढ़ाएंगे एनर्जी और इम्युनिटी

Sweet Potato Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही शकरकंद (Sweet Potato) हर गली-नुक्कड़ पर दिखने लगता है। हल्की आंच पर भुना हुआ गर्म-गर्म शकरकंद न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसकी प्राकृतिक मिठास बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। खास बात यह है कि मीठा होने के बावजूद यह सेहत को नुकसान नहीं, बल्कि कई फायदे पहुंचाता है। आइए जानते हैं शकरकंद खाने के फायदे और इसे सर्दियों में खाने के 6 हेल्दी तरीके।