Morning Tips: सुबह उठकर करें ये 8 काम, पूरे दिन मिलेगी सफलता ही सफलता

जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने आराध्य देव को नमस्कार करता है, वो ज़िंदगी में हर मुकाम पर सफल होता है। सनातन धर्म के अनुसार, सुबह उठकर अपने भगवान को प्रणाम करने से वो खुश होते हैं और सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी ऐसा करने से बहुत शांति मिलती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।

धूप में जाएं डॉक्टरों की मानें तो सुबह की धूप सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं धूप से विटामिन-डी मिलती है, इसलिए सुबह उठने के बाद करीब 10-20 मिनट धूप में जरूर बैठें। ऐसा करने से

आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप रोगमुक्त होंगे।

अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य खोजें हम में से कई लोगों को ये भली-भांति पता होता है कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। लेकिन सुबह उठने के बाद आप इसे हर दिन दोहराएं। ऐसा करने से आपका संकल्प और आपके गोल्स अधिक पक्के हो जाएंगे।

साथ ही ऐसा करने से आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे।

संगीत सुनें सुबह उठने के बाद आप धीमी गति का संगीत सुनें। ऐसा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी। प्रकृति भी चाहती है कि सुबह उठने के बाद हमारे कानों में मधुर आवाज़ पड़े, शायद इसलिए पक्षियां सुबह उठते ही अपने

मधुर स्वर में गीत गाने लगती हैं। हालांकि, शहर में पेड़ और जंगल आदि के अभाव के कारण हमें प्रकृति का ये भेंट कम ही मिल पाता है।

किताबें पढ़ें यदि आपकी रूचि किताब पढ़ने में है तो आप सुबह उठने के बाद थोड़ी देर कोई किताब पढ़ सकते हैं। आप किसी मोटिवेशनल किताब (Motivational Books) या किसी आधायत्म से जुड़ी किताब को चुन सकते हैं। आप चाहें तो कोई मोटिवेशनल आर्टिकल और कोट्स या शायरी पढ़कर भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं।

एक्सरसाइज करें सुबह उठने के साथ कई लोगों को सुस्ती महसूस होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप योग या एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो डांस या ज़ुम्बा भी कर सकते हैं। लगातार 10 दिनों तक ये रूटीन फॉलो करने पर आपको अपने अंदर एक अलग सी फूर्ति का एहसास होगा।

दिन भर के काम की लिस्ट तैयार करें अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, Planning is the Key to Success अर्थात एक सफल व्यक्ति अपने हर काम को करने से पहले अच्छे से प्लानिंग करता है। यदि आप भी जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो चीजों को प्लान करें। इस तरह की चेकलिस्ट बनाने से आपका काम और आसान हो जाएगा।

ब्रेकफास्ट करना न भूलें आखिरी में लेकिन सबसे जरूरी टिप्स, नाश्ता करना न भूलें। कई रिसर्च ऐसा दावा करते हैं कि सुबह का नाश्ता करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें हृदय रोग, डायबिटीज आदि शामिल है। साथ ही

नाश्ता करन से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे और ये आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है।