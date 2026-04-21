तपती गर्मी के सितम के बीच नारियल पानी पहली पसंद

शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, मॉल और शिक्षण संस्थानों के बाहर नारियल पानी के अस्थायी ठेलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों से लेकर शाम को ऑफिस से घर लौटने वालों तक, इन दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इसके अलावा गली-मोहल्लों में भी ठेले वाले घूम-घूमकर लोगों को गर्मी से निजात दिला रहे हैं। बिक्री का आलम यह है कि जहां पहले दिनभर में सीमित नारियल बिकते थे, वहीं अब दुकानदार रोजाना 70 से 80 नारियल आसानी से बेच रहे हैं। नारियल के आकार के आधार पर इसकी कीमत 25 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है। मांग बढ़ने से विक्रेताओं की आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है।राजाजीनगर के नारियल पानी विक्रेता कृष्णमूर्ति ने बताया कि वैसे तो इसकी डिमांड साल भर रहती है, लेकिन इस साल बेंगलूरु की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने बताया कि स्टॉक की कमी न हो, इसके लिए मंड्या के बाजारों से विशेष रूप से नारियल मंगवाए गए हैं। वहीं, शिवाजीनगर के विक्रेता बाबू का कहना है कि नारियल पानी डिहाइड्रेशन को दूर करने का सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट साधन है, जो कई बीमारियों से भी बचाता है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के विभिन्न हिस्सों से नारियल मंगवाए जा रहे हैं। गर्मी से बेहाल ग्राहक भी मानते हैं कि अन्य कृत्रिम शीतल पेयों की तुलना में नारियल पानी सेहत के लिए कहीं अधिक फायदेमंद और सुरक्षित है।