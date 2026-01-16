Vegetarian Countries: भारत ही नहीं, दुनिया के इन 9 देशों में भी शाकाहार लोगों की पहली पसंद बन चुका है

Countries with vegetarian majority|फोटो सोर्स- Chatgpt
Vegetarian Countries: भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में भी शाकाहार एक लोकप्रिय जीवनशैली बन चुका है। स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वाद के कारण लोग अपने आहार में मांस की जगह शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। WorldAtlas की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के अलावा ये 9 देश शाकाहारी भोजन को न सिर्फ खाने की आदत बल्कि एक पूरे लाइफस्टाइल के रूप में अपनाते हैं।
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाला देश है, जहां 38% लोग शाकाहारी हैं। बौद्ध और जैन धर्म की अहिंसा की परंपरा, साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों ने भारत में शाकाहार को गहराई से स्थापित किया है।
इजराइल में 13% आबादी शाकाहारी है। धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ आधुनिक जीवनशैली ने भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। तेल अवीव को वीगन ट्रैवलर्स के लिए पसंदीदा शहर माना जाता है।
ताइवान में लगभग 12% लोग शाकाहारी हैं। बौद्ध धर्म और स्थानीय संस्कृति ने यहां शाकाहार को मजबूत आधार दिया है। देश में हजारों वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मौजूद हैं।
इटली में 10% आबादी शाकाहारी है। पशु कल्याण, सेहत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता यहां के लोगों को इस डाइट की ओर ले जा रही है।
ऑस्ट्रिया में भी 9% लोग शाकाहारी हैं। वियना में कई वेजिटेरियन कैफे और रेस्टोरेंट हैं, और वीगन मार्केट लगातार विस्तार कर रहा है।
जर्मनी की 9% आबादी शाकाहारी है। पर्यावरण संरक्षण, पशु अधिकार और स्वास्थ्य लाभ यहां के लोगों को इस डाइट की ओर आकर्षित करते हैं। बर्लिन जैसे शहर वेजिटेरियन फूड हब बन चुके हैं।
यूके में करीब 9% लोग शाकाहारी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यहां यह ट्रेंड बढ़ा और अब फ्लेक्सिटेरियन डाइट भी लोकप्रिय हो रही है, जिसमें लोग मांस कम खाने का विकल्प चुनते हैं।
दक्षिण अमेरिका में ब्राजील ऐसा देश है जहां 8% आबादी शाकाहारी है। बड़े शहरों में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स तेजी से बढ़े हैं और यह जीवनशैली खासतौर पर शहरी युवाओं में पसंद की जा रही है।
आयरलैंड में लगभग 6% लोग शाकाहारी भोजन अपनाते हैं। पारंपरिक रूप से मांसाहारी देश होने के बावजूद, अब यहां स्वास्थ्य और पर्यावरण कारणों से वेजिटेरियन और वीगन डाइट लोकप्रिय हो रही है।
ऑस्ट्रेलिया में करीब 5% आबादी शाकाहारी है। बीते कुछ वर्षों में यहां वेजिटेरियन और वीगन ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। “Vegetarian Week” जैसे आयोजनों ने लोगों को इस जीवनशैली से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य