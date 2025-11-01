Virat Kohli Restaurant Menu Price: Rs 318 के चावल ही नहीं, Virat Kohli के रेस्टोरेंट में ये 5 डिशेज की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

Virat Kohli Restaurant Menu Price: भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में बने रहते हैं। विराट एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के अलावा शानदार बिजनसमेन भी हैं। उनके कपड़ों के ब्रांड 'रॉन' और 'वन8' से हर कोई वाकिफ है। मुंबई के जुहू इलाके में एक ऐसा जगह जो कभी बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का बंगला 'गौरी कुंज' था, वहां आज विराट कोहली का लग्जरी रेस्टोरेंट 'One8 Commune' ने दस्तक दे दी है। यह जगह जहां कभी मधुर गीतों की गूंज हुआ करती थी, अब वहां क्रिकेट के किंग विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के वेजिटेरियन स्वाद का जादू बिखर रहा है। लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने आम से स्टीम राइस और नॉर्मल रोटी की कीमत सुनी।आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।