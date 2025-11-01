Virat Kohli Restaurant Menu Price: Rs 318 के चावल ही नहीं, Virat Kohli के रेस्टोरेंट में ये 5 डिशेज की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

One8 Commune by Virat Kohli|फोटो सोर्स – Patrika.com
Virat Kohli Restaurant Menu Price: भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में बने रहते हैं। विराट एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के अलावा शानदार बिजनसमेन भी हैं। उनके कपड़ों के ब्रांड 'रॉन' और 'वन8' से हर कोई वाकिफ है। मुंबई के जुहू इलाके में एक ऐसा जगह जो कभी बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का बंगला 'गौरी कुंज' था, वहां आज विराट कोहली का लग्जरी रेस्टोरेंट 'One8 Commune' ने दस्तक दे दी है। यह जगह जहां कभी मधुर गीतों की गूंज हुआ करती थी, अब वहां क्रिकेट के किंग विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के वेजिटेरियन स्वाद का जादू बिखर रहा है। लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने आम से स्टीम राइस और नॉर्मल रोटी की कीमत सुनी।आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
One8 Commune के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में विराट कोहली ने इस जगह से जुड़ी अपनी भावनाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि किशोर दा का संगीत उन्हें गहराई से छू गया है। “अगर मुझे किसी एक इंसान से मिलने का मौका मिलता, तो वो किशोर दा होते। उनकी पर्सनैलिटी बेहद करिश्माई थी,” कोहली ने कहा।कोहली ने यह भी बताया कि इस बंगले की ऊर्जा और इतिहास उन्हें बेहद प्रेरित करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे अपने रेस्टोरेंट के रूप में नया जीवन देने का फैसला किया।
यहां का मेन्यू वेजिटेरियन-फ्रेंडली है, लेकिन हर डिश में एक लक्जरी ट्विस्ट है। कीमतें भी ध्यान खींचती हैं जैसे कि 318 रुपये के चावल और 118 रुपये की रोटी। हर डिश में क्वालिटी और प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखा गया है।
किशोर कुमार के पुराने बंगले को बड़े ही संवेदनशील अंदाज में रिनोवेट किया गया है। लकड़ी के फर्नीचर, विंटेज डेकोर और म्यूजिकल यादों से सजा इंटीरियर पुरानी यादों को जीवंत कर देता है। ग्लास रूफ से आती प्राकृतिक रोशनी स्पेस को उज्ज्वल और खुला महसूस कराती है जो एक साथ क्लासिक और मॉडर्न दोनों एहसास देता है।
रेस्टोरेंट का हर कोना किशोर कुमार की यादों से जुड़ा है। पुरानी तस्वीरें, रिकॉर्ड्स, और म्यूजिकल टच ऐसा माहौल बनाते हैं जो मेहमानों को समय के उस दौर में ले जाता है जब संगीत सच्चे दिल से गाया जाता था। वहीं कोहली का मिनिमलिस्ट टच इस जगह को आधुनिक और क्लासी लुक देता है।
