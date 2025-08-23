Vitamin Deficiency: बिना चोट के नील पड़ते हैं? जानिए शरीर में किन विटामिन्स की कमी हो सकती

Vitamin Deficiency: आपने अक्सर देखा होगा कि स्किन पर नीले, बैंगनी और काले (Bruises) छोटे-छोटे निशान दिखे होंगे। इसे आम भाषा में त्वचा पर नीला पड़ना कहा जाता है। कई लोग इसे चोट लगने के निशान समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कई बार त्वचा पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी होती है, फिर भी निशान नजर आते हैं। तो यह हो सकता है शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी का संकेत।अगर आपको भी जानना है कि नीले निशान किन-किन विटामिन्स की कमी से पड़ते हैं जैसे नीले, काले या बैंगनी निशान, तो इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आप अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रख सकें।