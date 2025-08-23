Patrika LogoSwitch to English

Vitamin Deficiency: बिना चोट के नील पड़ते हैं? जानिए शरीर में किन विटामिन्स की कमी हो सकती

Vitamin Deficiency: हो सकता है शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी का संकेत।अगर आपको भी जानना है कि नीले निशान किन-किन विटामिन्स की कमी से पड़ते हैं जैसे नीले, काले या बैंगनी निशान, तो इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है।

MEGHA ROY

Aug 23, 2025

Bruises Without Injury? Signs of Vitamin Deficiency फोटो सोर्स – Freepik

Vitamin Deficiency: आपने अक्सर देखा होगा कि स्किन पर नीले, बैंगनी और काले (Bruises) छोटे-छोटे निशान दिखे होंगे। इसे आम भाषा में त्वचा पर नीला पड़ना कहा जाता है। कई लोग इसे चोट लगने के निशान समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कई बार त्वचा पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी होती है, फिर भी निशान नजर आते हैं। तो यह हो सकता है शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी का संकेत।अगर आपको भी जानना है कि नीले निशान किन-किन विटामिन्स की कमी से पड़ते हैं जैसे नीले, काले या बैंगनी निशान, तो इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आप अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रख सकें।

विटामिन K

खून को जमने (Blood clotting) में विटामिन K की अहम भूमिका होती है। अगर शरीर को यह पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिले तो छोटे-छोटे कट या घाव से भी ज्यादा खून निकल सकता है और बार-बार नील पड़ने लगते हैं। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, ब्रोकोली, केल), पत्ता गोभी, हरी फलियां और अंडे की जर्दी बेहतरीन विकल्प हैं।

जिंक

जिंक को त्वचा की हीलिंग और इम्युनिटी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो घाव भरने में समय लगता है और शरीर जल्दी-जल्दी ब्रूजिंग (नील) दिखाने लगता है। जिंक की कमी पूरी करने के लिए कद्दू के बीज, बादाम, चना, मसूर, चिकन और सी-फूड को आहार में शामिल करें।

विटामिन C

विटामिन C हमारे शरीर में कोलेजन बनने में मदद करता है, जो त्वचा और रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को मजबूत बनाए रखता है। इसकी कमी होने पर बहुत छोटी चोट या दबाव से भी स्किन पर नील आ सकते हैं। विटामिन C पाने के लिए अपनी डाइट में संतरा, अमरूद, आंवला, नींबू, कीवी और शिमला मिर्च जैसी चीजें शामिल करें।

कब करें डॉक्टर से संपर्क?

अगर नील बार-बार उभरते हैं, बहुत बड़े या दर्दनाक हो जाते हैं, या अचानक शरीर पर उनकी संख्या ज्यादा दिखने लगे तो इसे केवल पोषण की कमी न समझें। कई बार यह ब्लड डिसऑर्डर या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

23 Aug 2025 11:26 am

