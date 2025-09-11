क्या है Cortisol Cocktail? जिसे पीने के बाद छूमंतर हो जाती है थकान, जानिए पूरा सच!

कोर्टिसोल (Cortisol) को हम तनाव हार्मोन (Stress Hormone) भी कहते हैं। ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal Glands) से बनता है। यह कई तरीके से काम करता है, जरूरी समय पर शरीर को एनर्जी देता है। तनाव के वक्त काम आता है।मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सूजन (Inflammation) को कम करता है। लेकिन ध्यान रहे सुबह में थोड़ा ज्यादा cortisol होना अच्छा है ताकि दिन की शुरुआत एक्टिव रहे। रात में cortisol कम होना चाहिए ताकि अच्छी नींद आए। बहुत से लोग high cortisol और low cortisol को गलत समझते हैं। दरअसल, जो लोग थकान महसूस करते हैं, उनका cortisol अक्सर कम होता है।