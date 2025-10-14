Six-Pocket Syndrome: क्या होता है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम, जानें कैसे परवरिश से जुड़ी है ये बीमारी

यह शब्द चीन में एक-बच्चा नीति के दौर में उभरा। परिवारों के आकार में कमी के साथ, हर बच्चे के पास प्रभावी रूप से छह वयस्क होना, दो माता-पिता और चार दादा-दादी। छह जेबें, जो एक नन्हे से जीवन में समाहित हो जाती थीं। साफ शब्दों में कहें तो इस ढांचे में बच्चा परिवार का केंद्र बन जाता है। सभी वयस्क सदस्य बच्चे की हर मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे में धैर्य खत्म होता है और उसमें असंवेदनशीलता जैसी प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं।मनोवैज्ञानिकों ने जल्द ही इसके दुष्परिणामों पर ध्यान दिया है। इन्हें चीन में ‘Little Emperor Syndrome’ यानी ‘छोटे सम्राट का सिंड्रोम’ भी कहा जाता है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जो अपनी मनमानी करने की आदी हो चुकी है, इन्हें हर मांगी हुई चीज तुरंत चाहिए और इन्हें न सुनने की आदत नहीं होती है।