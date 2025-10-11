Patrika LogoSwitch to English

Underwater Photoshoot: पानी में आग लगाने वाली तस्वीरें, 8 एक्ट्रेस जिनकी अंडरवाटर फोटोशूट ने जीत लिया दिल

Underwater Photoshoot: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, कई एक्ट्रेस ने अपने शानदार अंडरवॉटर फोटोशूट से सबका दिल जीता है। इन तस्वीरों ने न सिर्फ ग्लैमर बल्कि कला की गहराई को भी नए अंदाज में पेश किया। जानिए ऐसे 5 फोटोशूट्स जिन्होंने पानी के अंदर इतिहास रच दिया है।

image

Rahul Yadav

Oct 11, 2025

Underwater Photoshoot

रीटा ओरा का Sexy Fish रेस्टोरेंट कैंपेन अंडरवॉटर फोटोशूट ( Photo: YouTube/Sexy Fish)

Underwater Photoshoot: फोटोशूट आमतौर पर परफेक्ट लाइटिंग, सही पोज और शानदार एंगल पर निर्भर करता है। लेकिन जब वही फोटोशूट पानी के नीचे होता है तो सब कुछ बदल जाता है। सांस रोककर पोज देना, पानी के दबाव को झेलना और फिर भी सुंदरता बनाए रखना, यहां पर हर हरकत एक चुनौती होती है। फिर भी, कई मशहूर एक्ट्रेस ने इस मुश्किल को कला में बदल दिया। आइए जानते हैं, 5 ऐसे मौके जब अभिनेत्रियों ने अंडरवॉटर फोटोशूट करके सभी को हैरान कर दिया, चलिए डिटेल में जानते हैं।

केट विंसलेट, सिगॉर्नी वीवर और ज़ो सलडाना का महासागर संरक्षण के लिए अनोखा फोटोशूट

साल 2024 में इन तीनों हॉलीवुड अभिनेत्रियों ने फोटोग्राफर क्रिस्टी ली रोजर्स के साथ एक खास अंडरवॉटर फोटोशूट किया। इस शूट का मकसद समुद्री जीवन और महासागर संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना था। तीनों ने शूट से पहले अंडरवॉटर ट्रेनिंग ली ताकि यह पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी हो सके। यह तस्वीरें बाद में द नेचर कंजर्वेंसी संगठन के लिए बेची गईं, जिससे समुद्री जीवों की सुरक्षा और 2030 तक 10% महासागरों के संरक्षण के अभियान में मदद मिले।

बिली आयलिश का 'Hit Me Hard and Soft' एल्बम कवर के लिए अंडरवाटर फोटोशूट

2024 में सिंगर बिली आयलिश ने अपने एल्बम “Hit Me Hard and Soft” के लिए एक बेहद कठिन अंडरवॉटर शूट किया था। उन्होंने पूरी ड्रेस और वेटेड वेस्ट (भारी जैकेट) पहनकर खुद को लगभग 10 फीट गहरे टैंक में डुबोया और करीब 6 घंटे तक शूट चला था। नोज प्लग न होने के कारण उन्हें सांस रोकने में काफी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने विजुअल कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए यह तकलीफ झेली थी। उनका यह डेडिकेशन फैंस और आर्ट लवर्स दोनों का दिल जीतने में कामयाब रहा है।

स्टीव हैनिंग और सियारा एंटोस्की ने किया दुनिया का सबसे गहरा अंडरवॉटर फोटोशूट

फोटोग्राफर स्टीव हैनिंग और मॉडल सियारा एंटोस्की ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने 163.4 फीट (लगभग 50 मीटर) की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा अंडरवॉटर फोटोशूट किया। इस शूट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिलचस्प बात यह थी कि सियारा ने यह शूट बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के किया, उन्होंने सिर्फ अपनी सांस रोककर पोज दिए। यह शूट Hydro Atlantic नामक डूबे हुए जहाज के मलबे पर किया गया जो फ्लोरिडा के बोका रैटन के पास स्थित है।

रीटा ओरा का Sexy Fish रेस्टोरेंट कैंपेन अंडरवॉटर फोटोशूट

ब्रिटिश सिंगर रीटा ओरा ने लंदन के मशहूर Sexy Fish Restaurant के लिए एक ग्लैमरस अंडरवॉटर फोटोशूट किया था। इस शूट में रीटा एक बड़े टैंक में पानी के नीचे पोज देती नजर आईं। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात है कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा लाइव कोरल रीफ टैंक है जो इस शूट की थीम का हिस्सा था। रीटा की तस्वीरें इसी रेस्टोरेंट के प्रमोशनल कैंपेन में इस्तेमाल की गईं और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहीं।

आलिया भट्ट का वोग कवर के लिए 2019 में अंडरवाटर फोटोशूट

भारत की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी पानी के नीचे अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाया है। साल 2019 में उन्होंने वोग मैगजीन इंडिया के लिए एक शानदार अंडरवॉटर कवर शूट किया था जिसे फोटोग्राफर सुमेर वर्मा ने कैप्चर किया था। यह शूट मुंबई के JW Marriott Juhu में हुआ था, जहां आलिया को 'मरमेड' (जलपरी) लुक में पेश किया गया था। तस्वीरें आने के बाद फैंस ने इस शूट की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारतीय मैगजीन के सबसे खूबसूरत कवर में से एक है।

Underwater Photoshoot: पानी में आग लगाने वाली तस्वीरें, 8 एक्ट्रेस जिनकी अंडरवाटर फोटोशूट ने जीत लिया दिल

