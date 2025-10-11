Underwater Photoshoot: पानी में आग लगाने वाली तस्वीरें, 8 एक्ट्रेस जिनकी अंडरवाटर फोटोशूट ने जीत लिया दिल

2024 में सिंगर बिली आयलिश ने अपने एल्बम “Hit Me Hard and Soft” के लिए एक बेहद कठिन अंडरवॉटर शूट किया था। उन्होंने पूरी ड्रेस और वेटेड वेस्ट (भारी जैकेट) पहनकर खुद को लगभग 10 फीट गहरे टैंक में डुबोया और करीब 6 घंटे तक शूट चला था। नोज प्लग न होने के कारण उन्हें सांस रोकने में काफी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने विजुअल कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए यह तकलीफ झेली थी। उनका यह डेडिकेशन फैंस और आर्ट लवर्स दोनों का दिल जीतने में कामयाब रहा है।