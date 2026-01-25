Kattu Ka Aata: व्रत में खाया जाने वाला ये आटा कब बन सकता है खतरनाक, ध्यान रहे ये बातें

कुट्टू को अक्सर चावल या गेहूं समझ लिया जाता है, जबकि यह एक छद्म अनाज (Pseudo grain) है। यह मुख्य रूप से ठंडे और पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसका वैज्ञानिक नाम Fagopyrum esculentum है।कुट्टू में प्रोटीन, फाइबर और कुछ जरूरी मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे व्रत में खाया जाता है। हालांकि, इसमें नमी जल्दी पकड़ने की क्षमता होती है, जिससे यह खराब भी जल्दी हो सकता है।