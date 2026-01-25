25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Kattu Ka Aata: व्रत में खाया जाने वाला ये आटा कब बन सकता है खतरनाक, ध्यान रहे ये बातें

Kattu Ka Aata: व्रत के दौरान कट्टू का आटा का इस्तेमाल कई घरों में आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में यह आटा आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है? सही समय और तरीके से इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कब और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 25, 2026

Kattu Ka Aata side effects

Why is buckwheat flour harmful|फोटो सोर्स –Freepik

Kattu Ka Aata: व्रत के दौरान कट्टू का आटा का इस्तेमाल कई घरों में आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में यह आटा आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है? सही समय और तरीके से इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कब और कैसेकट्टू का आटा खतरनाक हो सकता है, और किन लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए।

कुट्टू क्या होता है?

कुट्टू को अक्सर चावल या गेहूं समझ लिया जाता है, जबकि यह एक छद्म अनाज (Pseudo grain) है। यह मुख्य रूप से ठंडे और पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसका वैज्ञानिक नाम Fagopyrum esculentum है।कुट्टू में प्रोटीन, फाइबर और कुछ जरूरी मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे व्रत में खाया जाता है। हालांकि, इसमें नमी जल्दी पकड़ने की क्षमता होती है, जिससे यह खराब भी जल्दी हो सकता है।

कब खतरनाक बन जाता है कुट्टू का आटा?


कुट्टू का आटा बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन सकता है, खासकर अगर यह पुराना, एक्सपायर्ड, या गलत तरीके से स्टोर किया गया हो, या फिर इसमें मिलावट की गई हो। अगर आटे में नमी चली जाए, तो इसमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं। यही कारण है कि कई बार व्रत के दौरान लोग फूड पॉइजनिंग, उल्टी-दस्त या पेट दर्द जैसी शिकायतों का सामना करते हैं।

कितने समय तक स्टोर करना सुरक्षित है?

कुट्टू के आटे को ज्यादा समय तक संभालकर रखना ठीक नहीं माना जाता। विशेषज्ञों के अनुसार, कुट्टू का आटा अधिकतम 5–6 महीने तक ही सुरक्षित रहता है, और इससे ज्यादा समय तक रखा गया आटा खाने से बचना चाहिए। बेहतर यही है कि कुट्टू को साबुत खरीदकर घर में ही जरूरत के अनुसार पिसवाएं और उसे एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि इसकी ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे।

कुट्टू का आटा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं?

  • पेट की दिक्कतें - ज्यादा फाइबर होने के कारण गैस, सूजन, अपच या पेट दर्द हो सकता है।
  • एलर्जी की संभावना - कुछ लोगों को स्किन रैशेज, उलझन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
  • ब्लड प्रेशर पर असर -अगर आटे में नमक या सोडियम की मिलावट हो, तो बीपी प्रभावित हो सकता है।
  • पोषण असंतुलन - सिर्फ कुट्टू पर निर्भर रहने से शरीर को जरूरी विटामिन्स और अन्य पोषक तत्व कम मिल सकते हैं।
  • किडनी पर असर -इसमें मौजूद फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में लेने से किडनी की परेशानी बढ़ सकती है।
  • ब्लड शुगर गिरना - कुट्टू ब्लड शुगर लेवल को तेजी से कम कर सकता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में ही लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Ragi Khane Ke Fayde: वजन कम और हड्डियां मजबूत, इन 6 तरह के लोग जिन्हें रागी खाने से मिलते हैं खास फायदे
लाइफस्टाइल
Ragi diet tips, Ragi calcium benefits, Ragi for bone health,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / Kattu Ka Aata: व्रत में खाया जाने वाला ये आटा कब बन सकता है खतरनाक, ध्यान रहे ये बातें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

केले के पकने के ये संकेत बताते हैं कि इसे प्राकृतिक तरीके से नहीं पकाया गया

Chemical banana ripening,chemical banana
लाइफस्टाइल

सचिन तेंदुलकर की बेटी Sara Tendulkar को क्यों है इस कॉफी से खास प्यार? सेहत को मिलते हैं चौंकाने वाले फायदे

Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar Fitness,
लाइफस्टाइल

Republic Day 2026 Shayari: हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा…26 जनवरी पर दिल को देशभक्ति से भर देने वाली जोशीली शायरी

republic Day Shayari 2026,26 January Shayari in Hindi,
लाइफस्टाइल

Weird Jobs: अमेरिका में 9,000 प्रति घंटा कमाने वाली जॉब, भारत में लोग इसे फ्री क्यों करते हैं?

High paying jobs USA, Jobs earning Rs 9,000 per hour, Free jobs in India,
लाइफस्टाइल

Thyroid Me Bajra Khane Ke Fayde: थायरॉइड के मरीजों के लिए बाजरा कितना सुरक्षित है, जानिए कब और कितना खाएं

Healthy grains for thyroid, Healthy grains for thyroid patients, Diet tips for thyroid,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.