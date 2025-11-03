भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच Amol Muzumdar कौन हैं, कितनी मिलती है Fee और क्या मिलती हैं सुविधाएं

Amol Muzumdar: भारतीय महिला क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन से देश को मिला पहला वर्ल्ड कप खिताब। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक ऐसे कोच का हाथ रहा, जिन्हें खुद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने महिला क्रिकेट टीम के कोच बनकर सफलता की नई इबारत लिख दी। अपनी समझदारी और बेहतरीन ट्रेनिंग के जरिए उन्होंने टीम में अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ता की भावना जगाई, जिससे कोचिंग की परिभाषा ही बदल गई।आइए जानते हैं कौन हैं अमोल मजूमदार (Amol Muzumdar)भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इस प्रेरणादायक चेहरे के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें।