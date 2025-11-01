Indian Women Cricket Team: 9वीं तक पढ़ी हैं शिफाली वर्मा, जानिये स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत जैसी स्टार क्रिकेटर हैं कितनी पढ़ी-लिखी?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए विश्वकप सेमीफइनल में जगह बना ली है। सेमीफइनल के दूसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दुनिया भर में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर नाम कमा रही है। ये खिलाड़ी न सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन से प्रेरणा देती हैं, बल्कि उनकी शिक्षा और मेहनत की कहानी भी युवाओं के लिए मिसाल है। आइए जानते हैं टीम की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में।