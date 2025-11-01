Indian Women Cricket Team: 9वीं तक पढ़ी हैं शिफाली वर्मा, जानिये स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत जैसी स्टार क्रिकेटर हैं कितनी पढ़ी-लिखी?

Indian Women Cricket Team(Image-Designed By Patrika.com)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए विश्वकप सेमीफइनल में जगह बना ली है। सेमीफइनल के दूसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दुनिया भर में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर नाम कमा रही है। ये खिलाड़ी न सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन से प्रेरणा देती हैं, बल्कि उनकी शिक्षा और मेहनत की कहानी भी युवाओं के लिए मिसाल है। आइए जानते हैं टीम की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में।
स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)
टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना का पूरा नाम स्मृति श्रीनिवास मंधाना है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली स्थित चिंतन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखने वाली स्मृति ने अपनी पढ़ाई के साथ खेल को भी संतुलित रखा और आज भारतीय टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं।
हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई की है। उनकी डिग्री को लेकर एक समय विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। हरमनप्रीत न सिर्फ पढ़ी-लिखी हैं बल्कि नेतृत्व क्षमता के मामले में भी युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है।
शेफाली वर्मा (Shafali Verma)
हरियाणा की युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही की है। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर केंद्रित किया। आज शेफाली महिला टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। हालांकि अभी चल रहे वर्ल्ड कप टीम की वो हिस्सा नहीं हैं।
जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues)
जेमिमा रोड्रिग्स भारतीय टीम की ऑल-राउंडर खिलाड़ी है। मुंबई की जेमिमा रोड्रिग्स ने रिजवी कॉलेज से आर्ट्स एवं कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। वह अपने खेल के साथ शिक्षा में भी अव्वल रहीं और आज टीम की मुख्य बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं।
स्नेह राणा (Sneh Rana)
स्नेह राणा भारतीय क्रिकेटर हैं। स्नेह राणा उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उत्तराखंड की ऑलराउंडर स्नेह राणा ने दून वैली पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की और बाद में DAV कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
