विश्व विजेता महिला टीम के लिए BCCI ने भी खोला खजाना, हर खिलाड़ी को इतने करोड़ रुपए देने का ऐलान

BCCI announces 51 crore for world champions: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पहली बार विश्‍व कप जीतने पर देशभर में खुशी का माहौल है। इतिहास रचने वाली टीम इंडिया को आईसीसी से करीब 43 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है। वहीं, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी बेटियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बीसीसीआई ने रविवार रात नवी मुंबई में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम को रिकॉर्ड 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह भारतीय महिला खेल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एकल पुरस्कार है, जिसे खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ में बांटा जाएगा।