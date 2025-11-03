विश्व विजेता महिला टीम के लिए BCCI ने भी खोला खजाना, हर खिलाड़ी को इतने करोड़ रुपए देने का ऐलान

वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
BCCI announces 51 crore for world champions: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पहली बार विश्व कप जीतने पर देशभर में खुशी का माहौल है। इतिहास रचने वाली टीम इंडिया को आईसीसी से करीब 43 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है। वहीं, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी बेटियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बीसीसीआई ने रविवार रात नवी मुंबई में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम को रिकॉर्ड 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह भारतीय महिला खेल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एकल पुरस्कार है, जिसे खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ में बांटा जाएगा।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ये जीत भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि 1983 में कपिल देव ने भारत को विश्व कप जिताकर क्रिकेट में एक नए युग और प्रोत्साहन की शुरुआत की थी। आज महिलाओं ने भी वही उत्साह और प्रोत्साहन दिखाया है। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने आज न केवल ट्रॉफी जीती है; बल्कि उन्होंने सभी भारतीयों का दिल भी जीत लिया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह जीत महिला क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। सैकिया ने कहा कि जय शाह ने बीसीसीआई की कमान संभाली और वह महिला क्रिकेट में कई बदलाव लाए। वेतन समानता पर ध्यान दिया गया है। पिछले महीने, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने महिलाओं की पुरस्कार राशि में 300 प्रतिशत की वृद्धि की। इन कदमों से महिला क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिला है। बीसीसीआई ने भी महिला खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है।
खिलाड़ी- शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री, सहयोगी स्टाफ- अमोल मजूमदार,
आविष्कार साल्वी और मुनीष बाली।
