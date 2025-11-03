India Women vs South Africa Women Final Highlights: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराते हुए महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार रात 52 रन से जीत दर्ज कर नई विश्व चैंपियन बन गई। भारतीय कप्तान ने शेफाली वर्मा से गेंदबाजी कराने के फैसले को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। शैफाली ने फाइनल में सिर्फ 78 गेंदों में 87 रनों की विस्‍फोटक पारी के साथ 7 ओवर भी किए और सुने लुस और मारिजेन कप्प के बेहद महत्‍वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए शैफाली को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।