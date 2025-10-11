Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

नेवी स्कूल में पढ़ी Mahieka Sharma कौन है, जिसके साथ करवा चौथ पर हार्दिक पांड्या ने शेयर किया फोटो

Who is Mahieka Sharma: जानिए कौन हैं मॉडल महीका शर्मा, जिनके साथ हार्दिक पांड्या ने करवा चौथ पर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर रिश्ते को किया ऑफिशियल।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 11, 2025

Who is Mahieka Sharma

Who is Mahieka Sharma (photo- insta @hardikpandya93)

Who is Mahieka Sharma: करवा चौथ के दिन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास तस्वीर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस तस्वीर में हार्दिक के साथ नजर आ रही थीं खूबसूरत मॉडल महिका शर्मा (Mahieka Sharma)। जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, फैन्स के बीच हलचल मच गई, आखिर कौन हैं ये महिका शर्मा, जिन्होंने हार्दिक का दिल जीत लिया है? आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से।

कौन हैं महिका शर्मा?

महिका शर्मा मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्ती हैं। 24 साल की उम्र में उन्होंने कई बड़े डिजाइनर्स के साथ काम किया है, जिनमें मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे नाम शामिल हैं। महिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई नेवी चिल्ड्रन स्कूल, नई दिल्ली से की है। इसके बाद उन्होंने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (गुजरात) से इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से एक साल तक कम्युनिटी साइकोलॉजी की पढ़ाई भी की।

मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर

महिका ने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और जल्दी ही फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। उन्होंने न सिर्फ रैंप पर जलवा बिखेरा, बल्कि कई ब्रांड कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है। इसके अलावा, वे ऑरलैंडो वॉन आइन्सीडेल की फिल्म Into The Dusk और ओमंग कुमार की फिल्म PM Narendra Modi में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें विवेक ओबेरॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

हार्दिक और महिका के रिश्ते की चर्चा कैसे शुरू हुई?

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा के रिश्ते की चर्चा तब शुरू हुई, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के पोस्ट में कुछ कनेक्शन पकड़ लिए। एक बार महिका को लेपर्ड प्रिंट बाथरोब में देखा गया, जो हार्दिक के पास भी वैसा ही था। इसके अलावा, उन्होंने अपनी उंगली पर 33 नंबर लिखा हुआ दिखाया जो कि हार्दिक का जर्सी नंबर है। इन इशारों के बाद फैंस को शक हुआ कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। फिर 10 अक्टूबर को जब दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया, तो अफवाहों को और हवा मिल गई।

करवा चौथ और हार्दिक का जन्मदिन

ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने करवा चौथ के मौके पर महिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का फैसला किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर महीका के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में सिर्फ एक ईविल आई इमोजी लगाया। यह पोस्ट उनके 32वें जन्मदिन (11 अक्टूबर) से ठीक एक दिन पहले आई, जिससे फैंस को यह साफ संकेत मिला कि महीका उनके लिए कितनी खास हैं।

Updated on:

11 Oct 2025 12:47 pm

Published on:

11 Oct 2025 12:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / नेवी स्कूल में पढ़ी Mahieka Sharma कौन है, जिसके साथ करवा चौथ पर हार्दिक पांड्या ने शेयर किया फोटो

लाइफस्टाइल

