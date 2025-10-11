नेवी स्कूल में पढ़ी Mahieka Sharma कौन है, जिसके साथ करवा चौथ पर हार्दिक पांड्या ने शेयर किया फोटो

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा के रिश्ते की चर्चा तब शुरू हुई, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के पोस्ट में कुछ कनेक्शन पकड़ लिए। एक बार महिका को लेपर्ड प्रिंट बाथरोब में देखा गया, जो हार्दिक के पास भी वैसा ही था। इसके अलावा, उन्होंने अपनी उंगली पर 33 नंबर लिखा हुआ दिखाया जो कि हार्दिक का जर्सी नंबर है। इन इशारों के बाद फैंस को शक हुआ कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। फिर 10 अक्टूबर को जब दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया, तो अफवाहों को और हवा मिल गई।