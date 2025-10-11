तलाक के बाद Hardik Pandya का खुल्लम-खुल्ला प्यार हुआ कन्फर्म? रूमर्ड GF संग रोमांटिक अंदाज में तस्वीरें वायरल

Hardik Pandya girlfriend News: टीम इंडिया के स्टार हार्दिक पांड्या का लाइफस्टाइल एक बार फिर सुर्खियों में है। साथ ही ऑलराउंडर स्टार ने अपने 32वें जन्मदिन से पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अकेले नहीं है, हार्दिक के साथ उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी है, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं। इस तस्वीर में उनका चेहरा खुशी और प्यार से भरा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने एक तरीके से खुल्लम-खुल्ला प्यार का इजहार किया है। हालांकि, दोनों की और से अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।