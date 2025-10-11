वर्किंग आवर्स के विवादों पर दीपिका का फूटा गुस्सा, बोली- मेल एक्टर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं…

इसके साथ ही उन्होंने अभिनय बिजनेस में भेद-भाव और काम‑काज के अनुचित तरीकों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही दीपिका ने आगे कहा कि ''कई मेल एक्टर्स सप्ताह में सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और वीकेंड पर रुक जाते हैं, पर उनकी चर्चा कम होती है। दूसरी ओर फिमेल के साथ पैसों और काम के नियमों में भेदभाव देखने को मिलता है, आखिर ऐसा क्यों।'' उनके लिए इंडस्ट्री में 'सब चलता है' जैसी सोच को बंद करने की वकालत की और चेतावनी दी कि मानसिक सेहत और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए।