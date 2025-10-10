Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुनील शेट्टी को इस बात पर है आपत्ति, न्याय के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

Suniel Shetty: सुनील शेट्टी बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा दी जाए। क्योंकि बिना अनुमति के उनकी तस्वीरें, वीडियो और डीपफेक कंटेंट का इस्तेमाल अलग-अलग बिजनेस साइट्स कर रही हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 10, 2025

Sunil Shetty

सुनील शेट्टी की तस्वीर (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Suniel Shetty Personality Rights: बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उनका कहना है, "मेरी फोटो और वीडियो का इस्तेमाल बिना इजाजत के साइट्स, बिजनेस पोर्टल्स और गलत जगहों पर हो रहा है। ऐसे में मेरी तस्वीरों और डीपफेक कंटेंट के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए।”

सुनील के वकील, सीनियर एडवोकेट बिरेन्द्र सराफ ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा, "सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में नामी चेहरा हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल कई बिजनेस साइट्स प्रोडक्ट्स बेचने और विज्ञापनों के लिए कर रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि सुनील इन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि असल में उनका इनसे कोई वास्ता नहीं है।" इससे न सिर्फ उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है, बल्कि फैंस के बीच भी गलत मैसेज जा रहा है।

नातिन की फोटो तक नहीं छोड़ी!

हाल ही में कुछ साइट्स ने उनकी और उनकी नन्हीं नातिन ईवारा की फर्जी तस्वीरें बनाकर उनकी प्राइवेसी पर हमला किया। बता दें, ईवारा सुनील की बेटी अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की बेटी हैं, जिनका जन्म 24 मार्च 2025 को हुआ था।

सुनील ने कोर्ट से गुजारिश की है कि ऐसी साइट्स पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी तस्वीरों वाले लिंक्स को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा, "पूरी वेबसाइट बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल तो रुकना चाहिए!"

कोर्ट में सुनवाई और जल्द आएगा फैसला

मामले की सुनवाई जस्टिस अरिफ डॉक्टर की बेंच ने की। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और इसे सुरक्षित रखते हुए जल्द फैसला सुनाने का वादा किया। वैसे, सुनील शेट्टी पहले स्टार नहीं हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का रुख किया। उनसे पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, करण जौहर और आशा भोसले जैसे दिग्गज भी इस तरह के मामले में कोर्ट जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

सुनील शेट्टी से स्टेज पर माफी मांगता रहा लोकल मिमिक्री आर्टिस्ट, फटकारते रहे एक्टर, वीडियो देख फैंस हुए नाराज
बॉलीवुड
Suniel Shetty Viral Video (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सुनील शेट्टी

Published on:

10 Oct 2025 08:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुनील शेट्टी को इस बात पर है आपत्ति, न्याय के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार

मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार
बॉलीवुड

सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन, इमरान हाशमी की 1 घंटा 40 मिनट की ये फिल्म सोचने पर कर देगी मजबूर

Emraan 55 (Harami) FIlm Harami
मनोरंजन

यौन उत्पीड़न मामले में बर्बाद हो गया इस फेमस निर्देशक का करियर! 7 साल बाद करेंगे वापसी?

Sajid Khan MeToo Case
बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की सच्चाई आई सामने, जानें धोखाधड़ी के 60 करोड़ कहां चंपत हो गए?

Shilpa-Raj Kundra Fraud Case
बॉलीवुड

सलमान खान के घर Beef बनता था… मैंने खाया है- दबंग के डायरेक्टर ने किया दावा, कहा- इसके गले में पट्टा डालूंगा

Beef-Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.