सुनील शेट्टी को इस बात पर है आपत्ति, न्याय के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

सुनील के वकील, सीनियर एडवोकेट बिरेन्द्र सराफ ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा, "सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में नामी चेहरा हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल कई बिजनेस साइट्स प्रोडक्ट्स बेचने और विज्ञापनों के लिए कर रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि सुनील इन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि असल में उनका इनसे कोई वास्ता नहीं है।" इससे न सिर्फ उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है, बल्कि फैंस के बीच भी गलत मैसेज जा रहा है।