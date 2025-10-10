सुनील शेट्टी को इस बात पर है आपत्ति, न्याय के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

सुनील शेट्टी की तस्वीर (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Suniel Shetty Personality Rights: बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उनका कहना है, "मेरी फोटो और वीडियो का इस्तेमाल बिना इजाजत के साइट्स, बिजनेस पोर्टल्स और गलत जगहों पर हो रहा है। ऐसे में मेरी तस्वीरों और डीपफेक कंटेंट के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए।”
सुनील के वकील, सीनियर एडवोकेट बिरेन्द्र सराफ ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा, "सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में नामी चेहरा हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल कई बिजनेस साइट्स प्रोडक्ट्स बेचने और विज्ञापनों के लिए कर रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि सुनील इन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि असल में उनका इनसे कोई वास्ता नहीं है।" इससे न सिर्फ उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है, बल्कि फैंस के बीच भी गलत मैसेज जा रहा है।
हाल ही में कुछ साइट्स ने उनकी और उनकी नन्हीं नातिन ईवारा की फर्जी तस्वीरें बनाकर उनकी प्राइवेसी पर हमला किया। बता दें, ईवारा सुनील की बेटी अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की बेटी हैं, जिनका जन्म 24 मार्च 2025 को हुआ था।
सुनील ने कोर्ट से गुजारिश की है कि ऐसी साइट्स पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी तस्वीरों वाले लिंक्स को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा, "पूरी वेबसाइट बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल तो रुकना चाहिए!"
मामले की सुनवाई जस्टिस अरिफ डॉक्टर की बेंच ने की। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और इसे सुरक्षित रखते हुए जल्द फैसला सुनाने का वादा किया। वैसे, सुनील शेट्टी पहले स्टार नहीं हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का रुख किया। उनसे पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, करण जौहर और आशा भोसले जैसे दिग्गज भी इस तरह के मामले में कोर्ट जा चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग