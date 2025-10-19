Winter Healthy Tips: ठंड बढ़े तो टेंशन नहीं! अपना सकते हैं ये हेल्थ टिप्स और रहें चुस्त-दुरुस्त

नींद की अहमियत को भी नजरअंदाज न करें। ठंड में अच्छी नींद लेना शरीर के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी समय शरीर खुद को रिपेयर करता है। कोशिश करें कि रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले एक सुकूनभरी आदत अपनाएं जैसे किताब पढ़ना या हल्का ध्यान। कमरा गर्म हो, लेकिन उसमें थोड़ी हवा आने-जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।