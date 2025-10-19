Patrika LogoSwitch to English

Winter Healthy Tips: ठंड बढ़े तो टेंशन नहीं! अपना सकते हैं ये हेल्थ टिप्स और रहें चुस्त-दुरुस्त

Winter Healthy Tips: जैसे-जैसे सर्दियों की ठिठुरन बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। ठंड का मौसम एक ओर जहां गर्म खाने, आरामदायक कपड़ों और रजाई में सुकून पाने का वक्त होता है, वहीं दूसरी ओर यह मौसम सर्दी-जुकाम, जोड़ों के दर्द, त्वचा की रूखापन और इम्यूनिटी में गिरावट जैसी परेशानियां [&hellip;]

MEGHA ROY

Oct 19, 2025

Natural ways to stay warm and healthy in winter|फोटो सोर्स –Freepik

Winter Healthy Tips: जैसे-जैसे सर्दियों की ठिठुरन बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। ठंड का मौसम एक ओर जहां गर्म खाने, आरामदायक कपड़ों और रजाई में सुकून पाने का वक्त होता है, वहीं दूसरी ओर यह मौसम सर्दी-जुकाम, जोड़ों के दर्द, त्वचा की रूखापन और इम्यूनिटी में गिरावट जैसी परेशानियां भी साथ लाता है।

लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं कुछ आसान और असरदार हेल्थ टिप्स को अपनाकर आप सर्दियों में भी खुद को पूरी तरह फिट, एक्टिव और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं।

डेली लाइफ में फलों को जरूर शामिल करें

इस मौसम में ताजे और मौसमी फलों को जरूर शामिल करें, जैसे कि संतरा और कीवी, जो विटामिन C से भरपूर होते हैं और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही पत्तेदार हरी सब्जियां, गाजर-चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां, मेवे और बीज आपके शरीर को जरूरी फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड देते हैं।

शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी

ठंड की वजह से आलस आना आम बात है, लेकिन रोज थोड़ी-बहुत शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। आप घर के अंदर योग या हल्का-फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, और अगर मौसम ठीक हो, तो दिन में धूप के समय टहलना या हल्की दौड़ भी फायदेमंद होती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और इम्युनिटी मजबूत रहती है।

विंडप्रूफ जैकेट पहनें

कपड़े पहनने में लेयरिंग का ध्यान रखें सबसे अंदर ऊनी या गर्म कपड़े, और ऊपर से कोई विंडप्रूफ जैकेट पहनें। सिर, हाथ और पैर ढक कर रखें ताकि शरीर की गर्मी बरकरार रहे और ठंडी हवा से बचाव हो सके।

नींद की अहमियत को भी नजरअंदाज न करें

नींद की अहमियत को भी नजरअंदाज न करें। ठंड में अच्छी नींद लेना शरीर के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी समय शरीर खुद को रिपेयर करता है। कोशिश करें कि रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले एक सुकूनभरी आदत अपनाएं जैसे किताब पढ़ना या हल्का ध्यान। कमरा गर्म हो, लेकिन उसमें थोड़ी हवा आने-जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें

सर्दियों में लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, जिससे कीटाणु जल्दी फैलते हैं। इसलिए अपने हाथों को समय-समय पर अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, खासकर खाने से पहले या चेहरे को छूने से पहले। अगर बाहर हैं और पानी-साबुन उपलब्ध नहीं है, तो हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें और मोबाइल, डोर हैंडल जैसी चीजों को नियमित रूप से साफ करें।

मॉइस्चराइजर लगाना न भूले

ठंडी हवा और घर में चल रहे हीटर से त्वचा अक्सर रूखी हो जाती है। नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना एक अच्छी आदत है, जिससे त्वचा की नमी बनी रहती है। होंठों और हाथों के लिए लिप बाम और हैंड क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो घर में ह्यूमिडिफायर लगाएँ ताकि हवा में नमी बनी रहे।

विटामिन D लेना है जरुरी

धूप भी इस मौसम में बेहद अहम है। विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रौशनी है, जो हड्डियों को मज़बूती देता है और मूड को भी बेहतर करता है। रोज़ 15-20 मिनट बाहर धूप में बिताना काफी फायदेमंद हो सकता है चाहे वो टहलना हो, बच्चों के साथ खेलना हो या बस कुछ देर बैठना ही क्यों न हो।

गर्म चीजें पिएं

गर्म चीजें पीने की आदत डालें जैसे सूप, हर्बल चाय या मसाले वाला दूध। अदरक की चाय जहां पाचन को सुधारती है, वहीं हल्दी वाला दूध शरीर की सूजन कम करने में सहायक होता है। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा कैफीन या मीठे ड्रिंक न लें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं।

