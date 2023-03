World Sleep Day 2023 : नींद भी है जरूरी, अच्छी सेहत के लिए कितना सोना चाहिए जानें यहां

World Sleep Day 2023 : सोना कितना सोना है ,,, आठ घंटे या दस घंटे ? नींद से हमारी सेहत का गहरा रिश्ता है। नींद ज़्यादा हो जाए तो परेशानी और नींद कम आये या ना आये तो भी तकलीफ। अच्छी नींद हमारे स्वस्थ के लिए बेहद आवश्यक है और यही है इस साल वर्ल्ड स्लीप डे का थीम। वर्ल्ड स्लीप डे मार्च 17 को है।

Sleep is Essential for Health : अपने हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें अच्छा खाना, एक्सरसाइज के साथ साथ 'अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज' यानी समय पर सोना समय पर जागने की बात जरूर शामिल करते हैं। हमारे मेन्टल, फिजिकल और तो और इमोशनल हेल्थ के लिए नींद आवश्यक है। यही कारण है की इस बार मार्च 17 को होने वाले वर्ल्ड स्लीप डे की थीम है 'नींद स्वास्थ्य के लिए इसे जरूरी है।' (Sleep is Essential for Health )। वर्ल्ड स्लीप डे,वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन (WASM) और वर्ल्ड स्लीप फेडरेशन (WSF) द्वारा बनाई गयी वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी का एक अवरेनेस्स एक्टिविटी है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में नींद, नींद से जुड़े स्वास्थ्य और नींद संबंधी डिसऑर्डर के बारे में जानकारी देना, खासकर दुनिया के उन हिस्सों में जहां लोगों को नींद और गुड हेल्थ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।